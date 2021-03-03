Кулеба резко отреагировал на слова премьера Словакии о Закарпатье

Кулеба раскритиковал премьера Словакии / УНИАН

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на странное заявление премьер-министра Словакии о том, что он пообещал России украинское Закарпатье за вакцину от коронавируса.

Как написал Кулеба в Twitter, подобные заявления портят дружеские отношения между странами.

"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - написал Кулеба.

Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

Как говорится в заявлении МИД, украинская сторона требует от главы словацкого правительства официальных извинений.

"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорится в заявлении.

В министерстве заявили, что подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях российской агрессии и оккупации Крыма и части Донбасса.

Напомним, сегодня премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье.

Во время интервью у Игоря Матовича журналист спросил, что он вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и поинтересовался, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.

"Закарпатскую Украину", - сказал словацкий премьер, вызвав удивление у журналиста.

Как ранее сообщал Главред: