Кулеба резко отреагировал на слова премьера Словакии о Закарпатье

Глава МИД ответил на слова премьера Словакии об "обмене Закарпатья на вакцину".
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на странное заявление премьер-министра Словакии о том, что он пообещал России украинское Закарпатье за вакцину от коронавируса.
Как написал Кулеба в Twitter, подобные заявления портят дружеские отношения между странами.
"Пусть обменяет на несколько регионов Словакии", - написал Кулеба.
Он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".
Как говорится в заявлении МИД, украинская сторона требует от главы словацкого правительства официальных извинений.
"МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - говорится в заявлении.
В министерстве заявили, что подобные "шутки" являются особенно оскорбительными для Украины в условиях российской агрессии и оккупации Крыма и части Донбасса.
Напомним, сегодня премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, отличился некорректной шуткой об Украине, сказав, что "пообещал" Москве отдать украинское Закарпатье.
Во время интервью у Игоря Матовича журналист спросил, что он вел переговоры с Российской Федерацией в течение нескольких недель, и поинтересовался, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.
"Закарпатскую Украину", - сказал словацкий премьер, вызвав удивление у журналиста.
Как ранее сообщал Главред:
- В Словакии произошел политический кризис после закупки российской вакцины Спутник V.
- Первую партию российской вакцины Словакия получила на этой неделе.
- Из-за того, что Словакия не дождалась, пока эту вакцину зарегистрируют в Европейском союзе, две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, что может привести к досрочным парламентским выборам в Словакии.