В России поставили две задачи по Крымской платформе – Кулеба

Российская сторона хочет очернить платформу по деоккупации полуострова "в зародыше", выяснил глава МИД Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба узнал из своих каналов, что в Российской Федерации поставлены две задачи относительно платформы для деоккупации Крыма.
В РФ хотят дискредитировать крымскую платформу на старте, рассказал министр в эфире телеканала Прямой, ссылаясь на сведения из открытых и закрытых источников.
По его словам, российская сторона также хочет сорвать участие мировых лидеров в инаугурационном саммите платформы, который запланирован на август.
"…там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать Крымскую платформу на старте как такую. И второе – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите…", – сказал министр.
Платформа по деоккупации Крыма – что нужно знать
- Крымской платформой называют площадку для переговоров, направленных на деоккупацию полуострова.
- Президент Владимир Зеленский 22 сентября 2020 года обсудил создание такой переговорной площадки с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
- В начале октября глава государства заявил, что Евросоюз готов присоединиться к новой платформе.
- В Офисе президента сообщали, что саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021-го, и в нем примут участие лидеры иностранных государств.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.