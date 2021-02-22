В России поставили две задачи по Крымской платформе – Кулеба

Дмитрий Кулеба узнал, как Россия хочет навредить Крымской платформе / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба узнал из своих каналов, что в Российской Федерации поставлены две задачи относительно платформы для деоккупации Крыма.

В РФ хотят дискредитировать крымскую платформу на старте, рассказал министр в эфире телеканала Прямой, ссылаясь на сведения из открытых и закрытых источников.

По его словам, российская сторона также хочет сорвать участие мировых лидеров в инаугурационном саммите платформы, который запланирован на август.

"…там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать Крымскую платформу на старте как такую. И второе – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите…", – сказал министр.

Платформа по деоккупации Крыма – что нужно знать

Крымской платформой называют площадку для переговоров, направленных на деоккупацию полуострова.

Президент Владимир Зеленский 22 сентября 2020 года обсудил создание такой переговорной площадки с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В начале октября глава государства заявил, что Евросоюз готов присоединиться к новой платформе.

В Офисе президента сообщали, что саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021-го, и в нем примут участие лидеры иностранных государств.