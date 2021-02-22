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В России поставили две задачи по Крымской платформе – Кулеба

22 февраля 2021, 15:47
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Российская сторона хочет очернить платформу по деоккупации полуострова "в зародыше", выяснил глава МИД Украины.

Министр узнал, как РФ хочет навредить Крымской платформе
Дмитрий Кулеба узнал, как Россия хочет навредить Крымской платформе / УНИАН

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба узнал из своих каналов, что в Российской Федерации поставлены две задачи относительно платформы для деоккупации Крыма.

В РФ хотят дискредитировать крымскую платформу на старте, рассказал министр в эфире телеканала Прямой, ссылаясь на сведения из открытых и закрытых источников.

По его словам, российская сторона также хочет сорвать участие мировых лидеров в инаугурационном саммите платформы, который запланирован на август.

"…там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать Крымскую платформу на старте как такую. И второе – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите…", – сказал министр.

Платформа по деоккупации Крыма – что нужно знать

  • Крымской платформой называют площадку для переговоров, направленных на деоккупацию полуострова.
  • Президент Владимир Зеленский 22 сентября 2020 года обсудил создание такой переговорной площадки с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
  • В начале октября глава государства заявил, что Евросоюз готов присоединиться к новой платформе.
  • В Офисе президента сообщали, что саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021-го, и в нем примут участие лидеры иностранных государств.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Дмитрий Кулеба Крымская платформа
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