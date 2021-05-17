В Приморском крае тренер избивал белух и попал на видео

Инструктор дал одной белухе по кличке Нил по голове, а 13-летнего Лира пнул. На видео обратили внимание зоозащитники.
В Приморском океанариуме тренер избил двух белух за то, что они отказывались выполнять команды, сообщает Telegram-канал 360.tv.
По всей видимости, мужчине не понравилось, что животные не выполняют его команды за лакомства.
Инструктор дал одной белухе по кличке Нил по голове, а 13-летнего Лира пнул. На видео обратили внимание зоозащитники.
В самом океанариуме проводят внутреннее расследование. Прокуратура также намерена проверить заведение.
Местные СМИ пишут, что в этом океанариуме уже происходили подобные ситуации.
- Ранее в России заявили, что создали и зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса для животных. Препарат получил название Карнивак-Ков.
- Как сообщил замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, вакцина против COVID-19 для животных разработана Федеральным центром охраны здоровья животных.
- Клинические испытания стартовали в октябре 2020 года, в них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.
Автор: Екатерина Трохимчук