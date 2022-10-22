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"В России уже идет гражданская война": Пономарев рассказал о последствиях для РФ и Украины

22 октября 2022, 13:41

Российский оппозиционный политик рассказал, какую картину Путин пытался создать своими скрепами

Пономарев, Россия
Пономарев рассказал о последствиях для РФ и Украины / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

В России уже идет гражданская война, которая закончится процветанием РФ и выплатой репараций Украине.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов Илья Пономарёв.

"С точки зрения россиян, она уже идёт: им же объявлено, что русские и украинцы – это один народ, а, значит, вторгшись на территорию Украины, Путин начал гражданскую войну. Так что психологически для россиян гражданская война уже идёт", - пояснил он.

По словам Пономарева, с точки зрения психологии россиянина, это не гражданская война, а, скорее, религиозная.

"Война с еретиками-украинцами, которые посмели выбрать себе другой путь и которых всех нужно уничтожить, чтобы спасти души их детей. Примерно такую картину Путин пытался создать своими скрепами. Как говорил кардинал Ришелье: "Борьба с еретиками – моя святая обязанность", - отметил Пономарев.

Также он отметил, что в случае победы Украины в войне против России, РФ ждет свобода и процветание.

"Но процветание не сразу – сначала репарации", - подытожил оппозиционер.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Владимир Путин серьезно болен раком, а в России уже происходит переворот с целью свержения Путина.

Российский публицист Андрей Пионтковский ранее заявлял, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте Россию ждет переворот, который закончится свержением Владимира Путина.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Илья Пономарев война России и Украины
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