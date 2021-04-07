В США назвали ключевой шаг для вступления Украины в НАТО

В США высказались о вступлении Украины в НАТО / Reuters

В США назвали ключевой шаг на пути Украины в НАТО. По словам временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, реформа Службы безопасности Украины является ключевым шагом для вступления Украины в НАТО.

"Спецслужба должна быть реформирована в соответствии с евроатлантическими принципами", - сообщило посольство по итогам встречи временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин с нардепом Марьяной Безуглой.

"Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и призвал его как можно скорее предоставить стране План действий по членству, назвав Альянс – "единственным путем к окончанию войны на Донбассе".

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У президента России Владимира Путина заявили, что вступление Украины в НАТО только усугубит ситуацию на Донбассе. При этом Москва хочет, чтобы украинская власть "прислушалась к жителям оккупированных территорий".

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