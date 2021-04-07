В США назвали ключевой шаг для вступления Украины в НАТО

Ключевым шагом Украины для членства в НАТО является реформа.
В США назвали ключевой шаг на пути Украины в НАТО. По словам временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин, реформа Службы безопасности Украины является ключевым шагом для вступления Украины в НАТО.
"Спецслужба должна быть реформирована в соответствии с евроатлантическими принципами", - сообщило посольство по итогам встречи временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин с нардепом Марьяной Безуглой.
"Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - говорится в сообщении.
Отметим, накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и призвал его как можно скорее предоставить стране План действий по членству, назвав Альянс – "единственным путем к окончанию войны на Донбассе".
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У президента России Владимира Путина заявили, что вступление Украины в НАТО только усугубит ситуацию на Донбассе. При этом Москва хочет, чтобы украинская власть "прислушалась к жителям оккупированных территорий".
Вступление Украины в НАТО - о чем ранее сообщал Главред:
- В Офисе президента заявили, что Украина хочет получить четкий сигнал от США о членстве страны в НАТО.
- В декабре прошлого года заместитель министра иностранных дел Украина Эмине Джепарова заявила, что Киев рассчитывает присоединиться к НАТО уже в 2030 году.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью американскому изданию Axios сказал, что украинское государство продолжает находиться в состоянии войны с Россией. Поэтому он хотел бы спросить у нового президента США Джо Байдена, почему Украина до сих пор не в НАТО.