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У Путина рассказали, чем грозит Украине вступление в НАТО

6 апреля 2021, 14:31
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Власти Украины должны прислушаться к мнению жителей оккупированных территорий прежде, чем принимать решение о вступлении в НАТО, убежден Песков.

Песков
Песков рассказал, чем грозит Украине вступление в НАТО / УНИАН

Киев лишь усугубит ситуацию на Донбассе решением вступить в НАТО, заявил пресс-секретарь главы Кремля Владимира Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что власти Украины должны прислушаться к мнению жителей оккупированных территорий.

"Мы глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашенных республиках, то вы поймете, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемым", - сказал Песков во вторник, 6 апреля, его цитирует ТАСС.

Также в ходе общения с журналистами Песков отметил, что Кремль пока не наблюдает у Киева намерений отойти от "воинствующей тематики" и взять под контроль подразделения Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения на Донбассе.

"Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения и которые чаще всего являются причиной провокаций", - сказал спикер Кремля.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он сказал, что, если Украина получит План действий по членству в Альянсе, – это будет настоящим сигналом для России. Зеленский подчеркнул, что для Украины НАТО – единственный путь к окончанию противостояния на Донбассе.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • 5 апреля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.

новости России НАТО война на Донбассе Дмитрий Песков
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