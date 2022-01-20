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В США осадили РФ: никогда не обещали не расширять НАТО на Восток

20 января 2022, 20:41
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Расширение Североатлантического альянса не направлено против России, говорят в Госдепе.

НАТО
/ Reuters

В Госдепартаменте США категорично опровергли утверждения о якобы имевших место гарантиях нерасширения НАТО на Восток.

НАТО никогда не обещало не принимать в состав новых членов, сообщил Государственный департамент США в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Вместе с тем в Госдепе сделали уточнение, что расширение альянса не направлено против России.

В новом документе Госдеп заявил об отсутствии договоренностей или гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток.

"Каждое суверенное государство имеет право выбирать свои собственные меры безопасности и вступать в оборонительные региональные союзы в целях самообороны. Этот основополагающий принцип был отражен в Уставе ООН, и Россия подтвердила его во множестве международных и региональных документов, таких как Хельсинкское соглашение [1975 года]", — сказано в заявлении.

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Ультиматум России

Россия в середине декабря передала США проекты "договора о гарантиях безопасности" и "соглашения о мерах обеспечения безопасности" РФ и государств-членов НАТО. Россияне потребовали отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР, в частности Украины.

В РФ также ждали срочного ответа от США насчет этого вопроса и предположили, что Штаты будут затягивать процесс.

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