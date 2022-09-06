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В США отказались признать РФ страной-спонсором терроризма: в чем причина

6 сентября 2022, 21:13

В Администрации Джо Байдена отметили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

Россия США, флаг
США отказались признать рф страной-спонсором терроризма / pixabay

США напрочь отказались вносить РФ в список стран-спонсоров терроризма, сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В Администрации Джо Байдена отметили, что решение не включать РФ в список стран-спонсоров терроризма является окончательным.

"Внесение РФ в список стран-спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, задержать экспорт продовольствия", - говорится в заявлении.

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Также там пояснили, что такое решение могло бы побудить критически важных гуманитарных и коммерческих субъектов отказаться от содействия экспорту продовольствия, чтобы смягчить глобальный продовольственный кризис.

"Мы уже ввели суровые последствия, которые были бы наложены из-за признания России государством-спонсором терроризма", - подытожили в Белом доме.

Признание РФ спонсором терроризма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что, после всего совершенного Россией, слово "терроризм" стало фактически ее вторым именем. Поэтому признание ее спонсором терроризма будет просто юридической фиксацией реальности.

Ранее сообщалось о том, что США могут официально признать Россию страной-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена сделать это. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Он подчеркнул, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

В мае этого года Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил на вопрос относительно возможности признания России государством-спонсором терроризма. В комментарии Байдена журналистам в Белом доме, который приводит Reuters, он отрицательно оценил такую идею.

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