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Байден не видит причин признавать Россию спонсором терроризма

6 сентября 2022, 10:57

Президент США пока не видит причин признавать РФ страной-спонсором терроризма.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден ответил на вопрос относительно возможности признания России государством-спонсором терроризма.

В комментарии Байдена журналистам в Белом доме, который приводит Reuters, он отрицательно оценил такую идею.

При этом на вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден коротко ответил: "Нет".

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Признание РФ спонсором терроризма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее отметил, что, после всего совершенного Россией, слово "терроризм" стало фактически ее вторым именем. Поэтому признание ее спонсором терроризма будет просто юридической фиксацией реальности.

Ранее сообщалось о том, что США могут официально признать Россию страной-спонсором терроризма. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала госсекретаря Энтони Блинкена сделать это. Если Блинкен этого не сделает, то Конгресс США будет принимать соответствующее решение самостоятельно.

Таким образом, Пелоси предупредила Блинкена о намерениях Конгресса. По данным издания, это произошло во время недавнего телефонного разговора.

Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз призывал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма. Он подчеркнул, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

В мае этого года Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Вильнюс признает Российскую Федерацию государством-террористом.

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