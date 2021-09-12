В США раскрыли сценарий удара по Северному потоку – 2 и назвали условие

Северный поток 2 / Reuters

Соединенные Штаты и Германия начнут действовать против российского газопровода Северный поток – 2 в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие, заявил американский дипломат Курт Волкер.

В рамках форума YES Brainstorming в Киеве он отметил, что США ведут борьбу против Северного потока – 2.

"Но одно говорить, а другое – что-то делать. И мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", – сказал американский дипломат.

Волкер добавил, что США и Германия должны относиться к газопроводу как к вопросу безопасности Украины и Европы. Поэтому если Россия будет использовать газ как оружие – будут серьезные действия.

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