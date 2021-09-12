В США раскрыли сценарий удара по Северному потоку – 2 и назвали условие

Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине, говорит Курт Волкер.
Соединенные Штаты и Германия начнут действовать против российского газопровода Северный поток – 2 в том случае, если Россия начнет использовать газ как оружие, заявил американский дипломат Курт Волкер.
В рамках форума YES Brainstorming в Киеве он отметил, что США ведут борьбу против Северного потока – 2.
"Но одно говорить, а другое – что-то делать. И мы действительно должны что-то делать, чтобы изменить результаты этих действий. В немецко-американском заявлении мы говорим об этом с точки зрения денег. Надо говорить с точки зрения газа, то есть с точки зрения безопасности, поскольку Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине", – сказал американский дипломат.
Волкер добавил, что США и Германия должны относиться к газопроводу как к вопросу безопасности Украины и Европы. Поэтому если Россия будет использовать газ как оружие – будут серьезные действия.
Контракт на транзит газа между Россией и Украиной
30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.
Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.
Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.
По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."
Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.
Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.