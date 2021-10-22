УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19

22 октября 2021, 11:36

По мнению руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, медицинский персонал должен и обязан получать прививку от COVID-19 в первую очередь.

ВРачи
В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19 / УНИАН

Со старта пандемии COVID-19 от осложнений коронавируса умерли от 80 тысяч до 180 тысяч медицинских работников. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на соответствующее заявление руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По мнению чиновника, медицинский персонал должен получать прививку от COVID-19 в первую очередь. Глава ВОЗ также раскритиковал несправедливость в распределении уколов.

"Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы. Но, конечно, за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами"., — отметил Гебрейесус. Кроме того, он добавил, что всего в мире насчитывается около 135 миллионов медработников

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают ‒ пандемия COVID-19 "продлится на год дольше, чем нужно". И все из-за медленной вакцинации в небогатых странах.

Старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд говорит, что в Африке на данный момент от коронавируса вакцинировано менее 5% населения. Он призвал богатые государства отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармкомпании смогли отдать предпочтение странам с низкими доходами.

Реклама

Читайте такжеПандемия коронавируса затянется еще на год: в ВОЗ назвали причину

Напомним, тем временем в мире зафиксировали новый подвид штамма коронавируса Дельта AY.4.2. Он может быть еще более заразным и появился в середине лета в нескольких европейских странах. Теперь он добрался до Израиля.

Заразился новым штаммом коронавируса AY.4.2 11-летний мальчик, который вернулся из Молдовы. Мутацию COVID-19 обнаружили у несовершеннолетнего во время тестирования в аэропорту Тель-Авива.

Мальчика сразу же изолировали. Уточняется, что больной после прилета ни с кем не общался. Сейчас он под наблюдением врачей.

viber
коронавирус ВОЗ новости Украины COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Полнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот деньПолнолуние в октябре 2021: что нельзя делать в этот день В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20В Украину ворвется "бабье лето" и резко потеплеет до +20 Какие продукты не нужно есть людям после 45 лет - ответ диетологаКакие продукты не нужно есть людям после 45 лет - ответ диетолога Лев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в УкраинуЛев осмотрел прайд: зачем глава Пентагона приезжал в Украину "Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО"Нас не интересует мнение РФ": в МИД Украины осадили Пескова после его заявление о НАТО

Последние новости

11:45

В дом заместителя главы Офиса президента бросили коктейль Молотова: это был "заказ"

11:43

Екатерину Кухар и Александра Стоянова срочно эвакуировали из заминированного театра

11:36

В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19 Видео

11:34

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начинаются каникулы в Киеве

11:05

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

Реклама
10:53

Школы Киева закрыли на карантин: сколько дети будут сидеть дома Видео

10:47

Сестры Савченко попались на использовании поддельных COVID-сертификатов - СМИ

10:44

Режиссер Ералаша обвинен в педофилии и хранении детской порнографии

10:27

В Кременчуге на детей в садике рухнуло дерево: 4-летняя девочка умерла

10:12

Снижение пенсионного возраста на 5-10 лет: в Минюсте объяснили, кого из украинцев коснется

10:07

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

10:05

Когда Украина достигнет пика заболеваемости COVID-19: эксперт назвал дату Видео

09:52

Зимняя резина: какая она бывает и когда на нее нужно переходить Видео

09:50

Слона едят по частям: почему рейтинг Слуги народа падает мнение

09:38

Родом из Украины, училась в Киеве: что известно о застреленной Алеком Болдуином Галине Хатчинс

09:29

"Подмешивают российский с украинским": эксперт объяснил жалобы украинцев на "слабый" газ Видео

09:05

Что значит сон с четверга на пятницу и сбывается ли он

08:46

Гороскоп на 22 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварии или расставание с возлюбленным Видео

08:46

Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика

08:25

"Умрете вместе со своими правами на пороге больницы": врач эмоционально обратился к антивакцинаторам Видео

Реклама
08:19

Коронавирус в Украине установил новые антирекорды по числу выявленных больных и жертв COVID-19 за сутки Видео

08:01

Потепление продолжается: в пятницу температура в Украине подскочит до + 22°

07:51

По Львову пронесся мощный ураган: ветер повалил деревья, сорвал крыши и обвалил фасады зданий Видео

07:40

Испортите себе весь день: 15 продуктов, которые не стоит есть на завтрак

07:23

Чат с семейным психологом и психотерапевтом Аленой Щербань

07:20

Снижения цен на газ не будет до начала 2022 года - Байден

07:10

Взлет цен на газ в Европе и вариант с РФ: в Нафтогазе рассказали, что будет с тарифами в Украине Видео

06:41

В Польше из-за урагана трагически погиб украинец

05:40

Самый вкусный маринованный виноград на новогодний стол 2022: готовить всего 20 минут

05:28

"Мы готовы применить оружие": в Германии обратились к НАТО и резко пригрозили России ударом Видео

04:57

Невролог рассказал, можно ли справиться с мигренью в домашних условиях

04:19

Британские ученые объяснили, как распознать ковидный кашель

03:44

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

02:51

Ученые выяснили истинную причину вымирания мамонтов

02:43

Эксперт объяснил, зачем глава Пентагона приезжал в Киев и "светит" ли Украине членство в НАТО Видео

02:03

Полезны ли мемы для людей во время пандемии COVID-19 - ответ ученых

00:45

Известный диетолог рассказала, каким должен быть идеальный ужин

00:12

Старое доброе ультранасилие: рецензия на фильм "Хэллоуин убивает" Видео

00:12

Приметы на 22 октября: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

21 октября, четверг
23:24

В НАТО утвердили новый план обороны Альянса Видео

Реклама
23:17

Названы опасные места в доме, где скапливается весь негатив Видео

23:11

Терапевт рассказала, о каких заболеваниях говорит частая зевота

23:04

В Одесской области тягач въехал в грузовик, вспыхнул пожар

22:36

"Не экологично": Путин назвал новую причину против транзита газа через Украину Видео

22:13

Путин озвучил сроки заполнения второй нитки СП-2 техническим газом Видео

22:12

Под Харьковом пьяный парень устроил погром в коронавирусной больнице из-за смерти матери Видео

21:57

Как распознать "ковидный" кашель: ответ британских врачей

21:37

В Минздраве признались, планируют ли ревакцинацию от коронавируса

21:36

Украину охватит арктическим воздухом и ударит мороз Видео

20:51

В Херсоне школьник систематически издевался над детьми и учителями

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять