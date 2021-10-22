В ВОЗ рассказали, сколько сотен тысяч медиков умерло от COVID-19 / УНИАН

Со старта пандемии COVID-19 от осложнений коронавируса умерли от 80 тысяч до 180 тысяч медицинских работников. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на соответствующее заявление руководителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По мнению чиновника, медицинский персонал должен получать прививку от COVID-19 в первую очередь. Глава ВОЗ также раскритиковал несправедливость в распределении уколов.

"Данные из 119 стран показывают, что в среднем двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы. Но, конечно, за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами"., — отметил Гебрейесус. Кроме того, он добавил, что всего в мире насчитывается около 135 миллионов медработников

Как сообщалось, во Всемирной организации здравоохранения считают ‒ пандемия COVID-19 "продлится на год дольше, чем нужно". И все из-за медленной вакцинации в небогатых странах.

Старший советник ВОЗ Брюс Эйлуорд говорит, что в Африке на данный момент от коронавируса вакцинировано менее 5% населения. Он призвал богатые государства отказаться от своих мест в очереди на вакцины, чтобы фармкомпании смогли отдать предпочтение странам с низкими доходами.

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Напомним, тем временем в мире зафиксировали новый подвид штамма коронавируса Дельта AY.4.2. Он может быть еще более заразным и появился в середине лета в нескольких европейских странах. Теперь он добрался до Израиля.

Заразился новым штаммом коронавируса AY.4.2 11-летний мальчик, который вернулся из Молдовы. Мутацию COVID-19 обнаружили у несовершеннолетнего во время тестирования в аэропорту Тель-Авива.

Мальчика сразу же изолировали. Уточняется, что больной после прилета ни с кем не общался. Сейчас он под наблюдением врачей.