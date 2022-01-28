Во Франции объявили о переговорах Макрона с Зеленским после беседы с Путиным

Франция не публикует детали телефонных переговоров Макрона и Путина.
В пятницу вечером, в 20:00 по Киеву президент Франции Эммануэль Макрон должен провести телефонные переговоры с украинским гарантом Владимиром Зеленским. Разговор состоится после беседы Макроны с российским главой государства Владимиром Путиным.
Как сообщает France 24, переговоры Макрона и Зеленского пройдут в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву, - ред.). Темы предстоящих переговоров не называют.
Читайте такжеМакрон собрался звонить Зеленскому и Путину из-за угрозы вторжения РФ"Позже сегодня вечером, в 19:00 по парижскому времени (20:00 по Киеву, - ред.), Макрон должен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечает издание.
Также указывается, что ранее Макрон поговорил с президентом РФ Путиным. Телефонный разговор шел около часа. Официальный Париж детали беседы пока не опубликовал.
Телефонные переговоры Макрона и Путина
В пятницу, 28 января, состоялся телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и хозяина Кремля Владимира Путина. По итогам переговоров Кремль выпустил заявление, а в Елисейском дворце деталей не сообщили.
Москва сообщила, что Путин и Макрон обсудили вопросы безопасности. Как утверждают в Кремле, Путин заявил об игнорировании США и НАТО требований России по "гарантиям безопасности". Речь идет о нерасширении Альянса, отказе Украины от вступления в военно-политический блок Запада и возвращении инфраструктуры организации на позиции 1997 года.
Россия готова продолжать переговоры по Донбассу в рамках нормандского формата. Однако, как заявил Путин, Москва, дескать, ждет от Киева реализации Минских соглашений, которые якобы должны включать переговоры Украины с российскими оккупационными администрациями "ДНР" и "ЛНР" по особому статусу ОРДЛО.
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