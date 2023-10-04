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"Закончит, как Сталин": Свитан рассказал, как умрет Путин

Анна Ярославская
4 октября 2023, 09:40 обновлено 4 октября, 09:48
Российская система власти не допустит суда над Путиным, так как нынешний хозяин Кремля – серьёзный свидетель всех преступлений.
Роман Свитан, Владимир Путин
Роман Свитан спрогнозировал, как умрет Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что российского диктатора Владимира Путина не ждет ни спокойная старость, ни достаток, ни суд в Гааге. Скорее всего он умрет от "удара табакеркой".

По словам эксперта, сама российская система власти не допустит суда, так как нынешний хозяин Кремля – серьёзный свидетель всех преступлений, которые совершил "коллективный Путин" (от Ковальчуков до Роттенбергов и Абрамовичей).

"Они не позволят ему попасть к следователям в Гааге, поскольку речь идёт о десятках и сотнях миллиардов долларов, которых они могут лишиться. Потому, скорее всего, будет что-то типа табакерки, "Новичка" или просто Путин утром проснётся, пойдёт на работу, забудет, как дышать, и умрёт, так тоже бывает с людьми, которым уже идёт восьмой десяток лет. Путин закончит, как Сталин примерно, в луже собственной мочи после остановившегося по каким-то причинам сердца", - сказал Свитан во время чата на Главреде.

Смотрите видео - Чат с Романом Свитаном на Главреде:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Смерть Путина

Российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко считает, что российский диктатор Владимир Путин так просто не отойдет от власти в стране-агрессоре России. В первую очередь, ему просто некуда идти, ведь он не только сам стал военным преступником, но и свое окружение "замазал" в этих преступлениях. Теперь, вероятнее всего, надо ждать или смерти Путина, или каких-то чрезвычайных ситуаций, вследствие которых он "слетел бы с трона".

В России формируются политические группировки, которые будут бороться за власть в РФ после смерти диктатора Владимира Путина, заявил известный телеведущий Савик Шустер.

Писатель Сергей Жирнов предположил, что в случае смерти или физического устранения российского диктатора будет запущен механизм ликвидации двойников Владимира Путина.

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