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Смерть или устранение Путина: экс-сотрудник КГБ назвал роль двойников диктатора

Алексей Тесля
19 июля 2023, 10:43 обновлено 19 июля, 10:57
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Владимир Путин уже находится в зоне риска, считает Сергей Жирнов.
Сергей Жирнов, Владимир Путин
Сергей Жирнов рассказал о двойниках Владимира Путина / Коллаж фото скриншот из видео, из открытых источников

Механизм ликвидации двойников Владимира Путина может запуститься в случае смерти или физического устранения российского диктатора, заявил бывший нелегал КГБ СССР и СВР России, политэмигрант во Франции, писатель Сергей Жирнов.

"И это может сейчас запуститься когда угодно, потому что Путин уже 24 года официально у власти. Потому что я не считаю, кстати, 4 года Медведева, поскольку это тоже срок Путина. То есть он уже пробыл пять сроков. И потому это может возникнуть когда угодно, потому что от него все устали", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Экс-сотрудник КГБ также подчеркнул, что Путин уже стар в российском понимании.

"Потому что во Франции человек, которому 70 лет, как в мультфильме про Простоквашино: "Я только жить начинаю, на пенсию перехожу". Но в России, как мы знаем, одна половина мужчин вообще не доживает до пенсионного возраста, а ещё четверть умирает в течение пяти лет сразу после достижения пенсионного возраста. И поэтому Путин, которому 70 лет по официальной биографии, а по неофициальной даже 72 уже в зоне риска. И потому это может произойти в любой момент", — добавил Жирнов.

Смотрите видео - интервью Сергея Жирнова Главреду:

Напомним, экс-сотрудник КГБ назвал двойников Путина и объяснил, как их "вычислить". Сергей Жирнов напомнил, что ранее проводили исследования фото Путина и путем сравнения пришли к выводу, что двойников можно отличить по ушным раковинам и другим признакам.

Ранее эксперт назвал отличия двойников Путина. Есть сразу несколько типов двойников диктатора Владимира Путина, которые вместо него принимают участие в официальных мероприятиях, рассказал психолог Дмитрий Попов. Среди них выделяется так называемый "Бункерный" двойник Путина, который чаще всего заменяет президента РФ.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Больше новостей:

Владимир Путин двойник Сергей Жирнов
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