Западные СМИ узнали, почему США отказались отправлять эсминцы в Черное море

Корабли США не отправили в Черное море, чтобы не обострять напряженность между РФ и Украиной, выяснили журналисты / Reuters

Министерство обороны США (Пентагон) по несколькими причинам отказалось от планов отправить эсминцы своих Военно-морских сил транзитом по Черному морю.

США не отправили корабли в Черное море, поскольку опасались обострения напряженности между Российской Федерацией и Украиной и эскалации конфликта на Донбассе, сообщает американское издание Politico, ссылаясь на источники.

Собеседник отметил, что транзитное перемещение кораблей по Черному морю не является новым сигналом, ВМС Штатов в год проводят восемь-девять таких транзитов.

"…после того, как в Восточной Европе вспыхнули новые бои между украинскими солдатами и сепаратистами, которых поддерживает Россия, чиновники решили не осуществлять транзит, чтобы избежать ненужной эскалации ситуации…", – отметил источник.

Ранее глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, США решили отменить проход своих кораблей по Черному морю.

Турецкий МИД сообщал, что в акватории Средиземного моря находятся американские эсминцы Donald Cook и Roosevelt. Корабли 14 и 15 апреля должны были находиться в Черном море.

Новые агрессивные шаги России против Украины и обострение ситуации на Донбассе

В конце марта стало известно, что РФ стягивает войска к восточной границе украинского государства якобы в рамках подготовки к военным учениям Запад 2021. Также появилась информация, что российская сторона перебрасывает войска в Крым (часть полуострова омывает Черное море).

В этот же период на захваченной части Донбасса боевики, которых поддерживает Россия, стали активнее атаковать позиции украинских военных. В частности, в результате одного из вражеских обстрелов погибли четверо защитников Украины.

Позже появилась информация, что власти США отправят эсминцы в Черное море. Штаты не раз отправляли свои корабли в Черное море, чтобы показать поддержку Украины.