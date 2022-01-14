Защитные маски делают людей более привлекательными: неожиданные результаты исследования

Ученые выяснили отношение людей к защитным маскам / Reuters

Пандемия изменила отношение людей к защитным маскам. Теперь люди в масках не ассоциируются с болезнями, говорится в новом исследовании Кардиффского университета.

Оказалось, что этот аксессуар делает человека более привлекательным в глазах других, пишет The Guardian.

Специалисты отмечают, что люди в синих масках теперь ассоциируются с теми, кто занимается уходом или медициной.

В ходе исследования мужчин и женщин попросили оценить привлекательность друг друга в масках.

Какие маски делают людей более привлекательными

Участницы назвали мужчин, которые носят тканевые маски более привлекательными, по сравнению с мужчинами без масок или с книгой.

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Интересно, что самые высокие оценки собирали мужчины с одноразовой хирургической маской. На втором этапе работы ученые попросили группу мужчин оценивать фотографии женщин в масках.

Это исследование еще не было опубликовано, но ученые отметили, что результаты в целом одинаковые.

Признаки заболевания могут играть большую роль при выборе партнера — раньше любые признаки болезни были бы серьезным недостатком, добавили исследователи.

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Ранее в Минздраве заявили, что не все маски являются средством индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о пластиковых прозрачных "масках".

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