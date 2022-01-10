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Не все маски защищают: в Минздраве сделали новое заявление

10 января 2022, 15:41
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В ведомстве обратились к украинцам.

коронавирус
Не все маски защищают от коронавируса / Фото Reuters

В Минздраве заявили, что не все маски являются средством индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. В частности, речь идет о пластиковых прозрачных "масках".

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, о пластиковых прозрачных "масках" не говорится ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила.

"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", - сказано в сообщении.

В связи с этим, в министерстве призвали общество использовать защитные медицинские маски или респираторы, которые полностью закрывают нос и рот.

"Фактически, люди, которые используют такие пластиковые "маски", не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее в ВОЗ отметили, что сложная ситуация с коронавирусной инфекцией в мире продлится минимум три месяца. Завершение пандемии в поле зрения специалистов, однако до ее окончания еще далеко. Мир может ждать еще несколько волн заболеваемости.

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