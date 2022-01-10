В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов

Соответствующее решение готовит Министерство здравоохранения.
Минздрав Украины вслед за Евросоюзом готовится сократить срок действия COVID-сертификатов.
Об этом заявила заместитель главы Минздрава по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире "Сніданок з 1+1".
В Европейском Союзе будут введены новые правила с 1 февраля 2022 года. "Зеленый" COVID-сертификат, который свидетельствует о вакцинации двумя дозами вакцины, будет действовать уже не 365 дней, а 270 – то есть девять месяцев.
Карчевич отметила, что такие же изменения будут введены и в Украине.
"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", – подчеркнула заместитель министра здравоохранения.
Ранее сообщалось, что Минцифры готовится запустить новые сертификаты для бустерной дозы вакцины от COVID-19.
Какой сейчас срок действия COVID-сертификатов
"Желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря 2021 года Минздрав своим решением сократил этот срок.
"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для дводозних вакцин это получение двух прививок) и его срок действия составляет 365 дней.
COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае будет действовать документ в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.
Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.
Вас также может заинтересовать:
- Бустерная доза вакцины продлит действие COVID-сертификата-Кузин
- Сколько стран можно посетить с украинским covid-сертификатом: ответ МИНЗДРАВА
- В Украине вводят бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет
- Тунис, Черногория и другие: украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира
- Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины для всех граждан