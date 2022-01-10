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В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов

10 января 2022, 13:03
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Соответствующее решение готовит Министерство здравоохранения.

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Минздрав сократит срок действия COVID-сертификатов / УНИАН, Дия

Минздрав Украины вслед за Евросоюзом готовится сократить срок действия COVID-сертификатов.

Об этом заявила заместитель главы Минздрава по вопросам цифрового развития Мария Карчевич в эфире "Сніданок з 1+1".

В Европейском Союзе будут введены новые правила с 1 февраля 2022 года. "Зеленый" COVID-сертификат, который свидетельствует о вакцинации двумя дозами вакцины, будет действовать уже не 365 дней, а 270 – то есть девять месяцев.

Карчевич отметила, что такие же изменения будут введены и в Украине.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия сертификатов будет сокращен до девяти месяцев", – подчеркнула заместитель министра здравоохранения.

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Ранее сообщалось, что Минцифры готовится запустить новые сертификаты для бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Какой сейчас срок действия COVID-сертификатов

"Желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря 2021 года Минздрав своим решением сократил этот срок.

"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для дводозних вакцин это получение двух прививок) и его срок действия составляет 365 дней.

COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае будет действовать документ в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.

Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.

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