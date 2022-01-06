Украина вводит бустерную дозу COVID-вакцины для всех граждан / УНИАН

Украина вводит бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех граждан, получивших первые две дозы COVID-вакцины.

Такой приказ подписал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко в четверг, 6 января. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Подписал приказ Министерства здравоохранения Украины о введении бустерной дозы вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они привились", – отметил Ляшко.

Он отметил, что бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и улучшить защиту, в том числе и от нового штамма коронавируса Омикрон.

Лучшее время для введения бустера – от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19, отмечает глава Минздрава.

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"Для бустерной дозы предпочтение будут оказывать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакцины Pfizer", – написал министр.

Если же мРНК-вакцина будет отсутствовать, то бустер можно будет сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

"Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной", – добавил глава Минздрава.

Также Ляшко пояснил, что бустерная доза позволяет получить новый ковид сертификат, который будет действовать в течение 270 дней со времени ее введения.

Кому в Украине уже колют бустерную дозу

Ранее уже разрешили колоть бустерную дозу медицинским работникам и работникам домов интернатного типа. По состоянию на конец декабря 2021 года ее получили уже около трех тысяч человек.

4 января в Украине ввели бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет. Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

Чем дополнительная доза отличается от бустерной

Человек, который имеет проблемы с иммунитетом, или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, может получить дополнительную дозу вакцины. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

То есть дополнительная доза вакцины нужна людям по медицинским показателям. При этом она не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации.

Бустерная доза помогает восстановить защитный титр антител и обеспечить более эффективную защиту. Ее колют после того, как человек уже получил две дозы вакцины, чтобы усилить защиту.

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