Кузин объяснил, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустерной

Кузин растолковал, чем отличается дополнительная доза вакцины против COVID-19 от бустерной / коллаж УНИАН

Человек, имеющий проблемы с иммунитетом или человек, у которого есть риск того, что базовый курс двойной иммунизации не приведет к формированию полноценного иммунитета, может получить дополнительную дозу вакцины, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В комментарии "Суспильному" Кузин объяснил, что дополнительная доза нужна иммунокомпроментированным людям после трансплантации, с тяжелой иммуносупрессией, на фоне приема гормональной терапии. Для таких людей третья доза необходима, чтобы был полноценно сформирован иммунитет.

По его словам, дополнительная доза не приводит к продлению срока действия сертификата о вакцинации, поскольку человек фактически получил три дозы, но у него уровень иммунной защиты такой, как у обычного здорового человека, после двух доз прививки.

"Чтобы получить ее, человек должен обратиться к своему профильному личному врачу: онкологу, инфекционисту, получить направление в любой форме, даже советы, и после этого обратиться в пункт прививки. Рекомендуются мНРК-вакцины, или Pfizer или Moderna", - сказал он.

Кузин также рассказал, что бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту.

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"Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса. По состоянию на сегодняшний день 3600 человек уже получили бустерную дозу вакцины. Получение такой дозы прививки приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней", - рассказал главный санитарный врач.

Кузин подчеркнул, что уже есть решение Национальной технической группы экспертов о рекомендации разрешить проводить бустерные дозы для людей старше 60 лет. Это решение в ближайшее время также вступит в силу. Также ожидается решение НТГЭИ, которое будет проводиться 5 января, где будет рассматриваться вопрос об универсальном доступе к бустерной дозе всех желающих.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться – сделать прививку двумя дозами. При этом человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки от коронавируса.

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