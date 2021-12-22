В Украине вводят бустерную дозу вакцины: для кого разрешили

Бустерную прививку будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer.
В Украине разрешили проводить бустерную дозу от коронавируса. Как заявили в Министерстве здравоохранения, ее можно будет получить через полгода после второй прививки.
Бустерную прививку будут делать вакцинами Moderna и Comirnaty/Pfizer, независимо от того, каким препаратом человек вакцинировался до этого.
Кому разрешили бустерную дозу:
- медработники;
- сотрудники домов интернатного типа.
Как заявили в Минздраве, возможность сгенерировать новый COVID-сертификат после получения бустерной дозы появится уже в ближайшее время.
Напомним, ранее руководитель Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его ведомство уже ведет активную подготовку сертификатов для бустерной дозы вакцины от коронавируса COVID-19.
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Также ранее медики назвали симптомы коронавируса, при которых нужно неотлагательно ехать в больницу. В противном случае можно оказаться в реанимации.
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