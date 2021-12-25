В Минздраве пояснили, кто из украинцев наверняка получит бустерную дозу вакцины / УНИАН

Руководитель Министерства здравоохранения Виктор Ляшко объяснил разницу между бустерной и дополнительной дозами вакцины от коронавируса COVID-19. Об этом в интервью порталу РБК-Украина.

По словам чиновника, если первую прививку применяют для усиления эффекта препарата, то вторую — уже для поддержания надлежащей защиты здоровья людей, у которых диагностированы тяжелые болезни.

"Бустерная доза — это доза, которую вводят, чтобы повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза — это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых болезней две дозы вакцины могут не дать должной защиты", — сказал Ляшко.

Дополнительную дозу вводят через 28 дней после завершения основного курса вакцинации.

Получить дополнительную дозу вакцины могут такие украинцы:

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онкобольные люди;

ВИЧ-инфицированные люди;

люди, которые перенесли трансплантацию органов или же стволовых клеток;

люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями и получающие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

люди после химиетерапии и лучевой терапии;

люди, которые получали высокие дозы стероидов за месяц до вакцинации.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что у людей, которые получат бустерную дозу вакцины от коронавируса, должен продлиться срок действия COVID-сертификата. Он отметил, что сегодня обсуждается вопрос, на сколько будет продлеваться срок действия сертификата о вакцинации.

Главный санврач подчеркнул, что речь идет именно о бустерной дозе. В том случае, когда человеку вколят дополнительную третью дозу, потому что он входит в категорию людей, которым это рекомендуется по медицинским показателям – то срок действующего сертификата продлеваться не будет.

В Украине уже начали рассуждать о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года, заявила заместитель министра здравоохранения Марию Карчевич. Срок действия сертификата может быть сокращен c 365 дней до 270.

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