В Украине хотят сократить срок действия COVID-сертификата

В Минздраве уже посоветовались с европейскими специалистами по этому внедрению.
В Украине уже начали размышлять о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года.
Как пишет Укринформ со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Марию Карчевич, по этому поводу чиновники уже общались с европейскими коллегами в среду, 22 декабря. Поэтому на данный момент в ведомстве ожидается официальное решение от стран ЕС, и его внедрение в Украине.
"Его должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее она должна быть одобрена на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирована постановлением правительства", - сказала Карчевич.
Чиновник добавила, что срок действия сертификата может быть сокращен 365 дней до 270.
"Для людей, которые поедут с таким сертификатом в страны ЕС, они будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС. Если у гражданина срок действия сертификата COVID, полученного после второй дозы прививки, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.", - добавила Карчевич.
Напомним, в Діє появилась возможность сгенерировать три новых сертификата. Также была обнародована подробная инструкция.
Отмечается, что на портале "Дія" теперь можно сгенерировать сертификаты:
- об отрицательном ПЦР-тесте;
- о выздоровлении от коронавируса;
- для детей в возрасте от 12 лет.
Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дія" нужно:
- авторизироваться любым удобным способом;
- нажать "Услуги" - "Здоровье" - "COVID-сертификаты";
- выбрать нужный тип сертификата;
- поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.
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