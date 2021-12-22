УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине хотят сократить срок действия COVID-сертификата

22 декабря 2021, 23:07
Прослушать новость
Остановить

В Минздраве уже посоветовались с европейскими специалистами по этому внедрению.

COVID-сертификаты
У COVID-сертификатов может сократиться срок годности / facebook/diia.gov.ua/

В Украине уже начали размышлять о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года.

Как пишет Укринформ со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Марию Карчевич, по этому поводу чиновники уже общались с европейскими коллегами в среду, 22 декабря. Поэтому на данный момент в ведомстве ожидается официальное решение от стран ЕС, и его внедрение в Украине.

"Его должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее она должна быть одобрена на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирована постановлением правительства", - сказала Карчевич.

Чиновник добавила, что срок действия сертификата может быть сокращен 365 дней до 270.

"Для людей, которые поедут с таким сертификатом в страны ЕС, они будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС. Если у гражданина срок действия сертификата COVID, полученного после второй дозы прививки, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.", - добавила Карчевич.

Реклама

Напомним, в Діє появилась возможность сгенерировать три новых сертификата. Также была обнародована подробная инструкция.

Отмечается, что на портале "Дія" теперь можно сгенерировать сертификаты:

  • об отрицательном ПЦР-тесте;
  • о выздоровлении от коронавируса;
  • для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дія" нужно:

  • авторизироваться любым удобным способом;
  • нажать "Услуги" - "Здоровье" - "COVID-сертификаты";
  • выбрать нужный тип сертификата;
  • поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Читайте также:

viber
коронавирус новости карантин новости ковид сертификат
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине хотят сократить срок действия COVID-сертификата». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедурыКак заставить "женское счастье" обильно и пышно цвести - устраиваем растению SPA-процедуры Гороскоп Таро на неделю 20-26 декабря: Близнецам – трудности, Ракам – успех, Весам – переменыГороскоп Таро на неделю 20-26 декабря: Близнецам – трудности, Ракам – успех, Весам – перемены В Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежейВ Украине вводят "налог на огород": кого освободят от платежей Вкуснейшие и легкие три блюда на Новый год 2022: удивительные рецептыВкуснейшие и легкие три блюда на Новый год 2022: удивительные рецепты В Укргидрометцентре предупредили о морозах -20°: когда ждать удар холодаВ Укргидрометцентре предупредили о морозах -20°: когда ждать удар холода
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
23:07

В Украине хотят сократить срок действия COVID-сертификата

23:00

Почему нельзя мыть полы старой одеждой и футболкамиВидео

22:38

Maruv стала жертвой российских аферистовВидео

22:31

Обстрелов не будет: в ТКГ договорились о прекращении огня на ДонбассеВидео

21:59

Шмыгаль перечислил угрозы отопительному сезонуВидео

Реклама
21:45

Новая встреча Путина и Байдена и "гарантии безопасности": в Кремле разразились условием в адрес СШАВидео

21:44

В Украине вводят бустерную дозу вакцины: для кого разрешилиВидео

21:28

Какой овощ хорош в "строительстве" костей - комментарий ученых

21:18

2022 год может стать последним для пандемии коронавирусамнение

21:04

Украинские женщины обязаны стать на военный учет: кого не возьмут на работу без "военных" документовВидео

20:43

Украина объявила о контракте с Венгрией в обход Газпрома и резком росте импорта газа из Европы

20:37

Месяц Козерога: что нужно сделать знакам Зодиака, чтобы привлечь удачу и счастьеВидео

20:35

Реанимация не помогла: в Польше умер звезда Танцев со звездами

20:29

Украинская блогерша сразу после развода показала публике своего нового парня

19:58

Ультиматум Путина НАТО и угроза ядерного удара: в Раде назвали причину атаки РоссииВидео

19:47

Две области требуют переименования России

19:36

Надя Дорофеева удивила резкой сменой имиджаВидео

19:01

Угроза веерных отключений света и плановые ремонты: в Кабмине объяснили ситуациюВидео

19:00

Цены на продукты 2022: что подорожает больше всего

18:57

Жена футболиста Динамо засветила пышный бюст в бикини

Реклама
18:51

Клиентка "Новой почты" пожаловалась на хитрость сотрудниковВидео

18:40

Приметы на 23 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:26

В Ровно 7-классник жестоко избил девочку в школе до сотрясения мозгаВидео

18:20

Самый красивый нюдовый новогодний маникюр 2022, который подойдет под любой праздничный нарядФотоВидео

18:07

Отелло и рядом не стоял: топ-5 мужчин-ревнивцев по знаку Зодиака

17:58

Звезда Иронии судьбы сломала позвоночник

17:56

Украине грозит новая волна COVID-19: у Зеленского назвали срокиВидео

17:32

1000 за вакцинацию: когда появятся физические карточки для получения денегВидео

17:31

Назвался врачом и попросил раздеться: мужчина развращал 7-летнюю девочку в школьном туалетеВидео

17:02

Имплементация REMIT в полной версии является рискованным шагом – эксперты

16:58

РФ стянула более 100 тысяч войск к границам Украины: Данилов оценил вероятность наступления МосквыВидео

16:33

Цены взлетят до небес: в Украине подорожает топливоВидео

16:25

Завалит снегом по пояс: в Украину идет сильный мороз и мощный снегопадВидео

15:49

Ученые выявили неожиданную опасность неправильной ходьбы

15:41

В Запорожской области мужчина зарезал человека и возил тело на велосипеде по городуВидео

15:37

"Угрожал зарезать бензокосой и бил детей": 16-летняя девушка избила отчима подруги, он умер

15:33

Поделки на Новый год 2022 своими руками: стильные идеи в год Тигра

15:31

"Слуга народа" обматерил патрульных из-за остановки его авто: появилось видео скандальных разборокВидео

15:03

Вкуснее чем Оливье: невероятно простой и вкусный салат на Новый год 2022Видео

15:00

"Слуга народа" оторвалась от партии Порошенко: новый партийный рейтинг

Реклама
14:37

Старый Новый год 2022: традиции, магия дня и будет ли дополнительный выходной

14:18

С Новым годом 2022 – открытки, картинки и душевные поздравления

14:04

Прямые переговоры Зеленского с Путиным и подключение США: Арахамия объявил о сценарии по ДонбассуВидео

13:52

"Есть нюансы": Федоров рассказал, когда и как за ковидную тысячу можно будет купить лекарстваВидео

13:50

Глава "Центра защиты инвалидов" покинул Украину, опасаясь за свою жизнь

13:21

Православный календарь на январь 2022: важные церковные праздники и даты

13:17

Как правильно загадать желание на Новый год 2022, чтобы оно непременно сбылось

13:00

Гороскоп на завтра 23 декабря 2021: Львам – невероятный шанс, Весам – деньги, Стрельцам – опасные искушенияВидео

12:54

Поменяется все - имидж, место жительства, возлюбленный: гороскоп на январь 2022 года для ТельцовВидео

12:48

Сделка США и России по безопасности в Европе: Лавров назвал сроки начала переговоровВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять