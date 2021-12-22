В Украине хотят сократить срок действия COVID-сертификата

У COVID-сертификатов может сократиться срок годности / facebook/diia.gov.ua/

В Украине уже начали размышлять о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года.

Как пишет Укринформ со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Марию Карчевич, по этому поводу чиновники уже общались с европейскими коллегами в среду, 22 декабря. Поэтому на данный момент в ведомстве ожидается официальное решение от стран ЕС, и его внедрение в Украине.

"Его должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее она должна быть одобрена на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирована постановлением правительства", - сказала Карчевич.

Чиновник добавила, что срок действия сертификата может быть сокращен 365 дней до 270.

"Для людей, которые поедут с таким сертификатом в страны ЕС, они будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС. Если у гражданина срок действия сертификата COVID, полученного после второй дозы прививки, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.", - добавила Карчевич.

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Напомним, в Діє появилась возможность сгенерировать три новых сертификата. Также была обнародована подробная инструкция.

Отмечается, что на портале "Дія" теперь можно сгенерировать сертификаты:

об отрицательном ПЦР-тесте;

о выздоровлении от коронавируса;

для детей в возрасте от 12 лет.

Чтобы получить один из этих COVID-сертификатов на портале "Дія" нужно:

авторизироваться любым удобным способом;

нажать "Услуги" - "Здоровье" - "COVID-сертификаты";

выбрать нужный тип сертификата;

поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

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