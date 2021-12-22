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1000 за вакцинацию: когда появятся физические карточки для получения денег

22 декабря 2021, 17:32
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Вскоре "прививочную" тысячу можно будет потратить в аптеке. Но не всем.

1000 гривен
1000 гривен можно будет ощутить в ладони / diia.gov.ua

В Украине стартовала программа е-Поддержка для вакцинированных, которая предполагает 1000 грн за две дозы прививки против коронавируса. Однако пока ее можно получить только через платежную систему онлайн, то есть через смартфон или оплату в Интернете.

В связи с этим, ребром стал вопрос, что делать тем, у кого нет выхода во всемирную паутину. Ответ на него дала первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, физические банковские карты для получения "тысячи за вакцинацию" возможно появятся ІІ-ІІІ кварталах 2022 года.

Это, по утверждению чиновника, не проблема, так как программа продлится год - до 18 декабря 2022-ого (стартовала она 19 декабря 2021-ого).

Также Свириденко добавила, что реализация программы будет осуществляться в несколько этапов.

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"На первом этапе, то есть сейчас, получение средств происходит через приложение "Дия". Это - самый быстрый и самый простой способ", - заявила министр.

Кроме того, уже со второй половины января следующего года программа будет расширена, и украинцы старше 60 лет смогут потратить 1000 за вакцинацию на лекарства.

"Люди, у которых нет смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате. Механика, каким именно образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается. Также на втором этапе, в 2022 году, рассматривается возможность выдачи физических банковских карт", - заверила Свириденко.

Тысяча за вакцинацию

Это идея президента Украины Владимира Зеленского, о которой он заявил 15 ноября. Потратить деньги можно на спорт, билеты по Украине, просмотр кино и покупку книг.

При этом, украинцы умудряются тратить "Вовину" тысячу, как им хочется. Накануне на OLX появились объявления об обмене/продаже "прививочных" денег.

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