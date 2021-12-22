"Есть нюансы": Федоров рассказал, когда и как за ковидную тысячу можно будет купить лекарства

В Минцифры объяснили, когда за ковидную тысячу можно будет купить лекарство / УНИАН

Купить лекарства за 1000 гривен, полученные от государства за вакцинацию от коронавируса, люди старше 60 лет смогут со второй половины января 2022 года.

Задержка в том, что банкам нужно доработать этот проект с технической точки зрения, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время брифинга 22 декабря.

"Этот проект будет запускаться во второй половине января. Мы работаем с банками, им нужно сделать техническую доработку, там есть нюансы", – отметил глава Минцифры.

Чтобы пенсионерам легче было воспользоваться этой услугой, банки также будут выпускать физические карты.

"Лекарства же можно покупать онлайн, офлайн, банки готовятся выпускать физические карты, чтобы легче было людям старшего возраста использовать эту возможность. Мы сейчас финализируем техническую составляющую. Точно можно будет физически в аптеках купить, относительно онлайн – сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей старшего возраста", – подчеркнул Федоров.

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Тысячу гривен за вакцинацию можно потратить на лекарства

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что выплаченную вакцинированным украинцам 1000 гривен можно будет потратить на приобретение лекарственных средств. Однако речь идет лишь о гражданах старше 60 лет.

Глава государства отмечал, что пенсионеры смогут уже с января потратить тысячу гривен на социальные нужды, в частности на покупку лекарств, однако точных дат запуска такой возможности не называл.

Как получить тысячу гривен в "Дії"

Сначала в приложении "Дія" нужно сгенерировать сертификат о полной вакцинации – так называемый "зеленый" сертификат. После этого нужно перейти в раздел "Услуги" и нажать пункт "єПідтримка". Из предложенного перечня нужно выбрать тот банк, через который вы хотите получить деньги. Далее приложение перенаправит вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты. Карту можно оформить бесплатно, средства поступят на нее в срок до десяти дней.

Как получить тысячу гривен, если нет приложения "Дія"

В Офисе президента рассказали, что вакцинированные от коронавируса украинцы, которые не имеют приложении "Дія" или банковских карт, смогут получить обещанную от государства тысячу гривен чуть позже. Средства им начнут выплачивать со второго квартала или со второго полугодия 2022 года. К тому времени в государстве должен появиться механизм получения денег без приложения "Дія".

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