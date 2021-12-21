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1000 грн за вакцинацию уже продают на OLX

21 декабря 2021, 16:10
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Украинцы предлагают обменять деньги.

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1000 от Зеленского попала на OLX / Соцсети

На сайте объявлений OLX появились предложения о продаже или обмене 1000 грн за вакцинацию на наличные деньги.

По словам экс-нардепа Татьяны Остриковой, компания удалила уже десятки сообщений, где пользователи предлагают другим украинцам купить разрешенные программой товары или услуги со скидкой.

"Наш народ может все. Некоторые украинцы пытаются продавать или обменивать виртуальную "Вовину 1000" на наличные деньги. Объявления о продаже виртуальной тысячи блокируются, но люди не сдаются", – написала Острикова в Facebook.

Сами пользователи соцсети отмечают, что продажа или обмен 1000 от Зеленского незаконны, поскольку не отвечают правилам программы "е-Підтримка", и призывают следить за этим Киберполицию.

Между тем, некоторые нарушения закона в этом не видят, потому что продают принадлежащее себе виртуальное имущество.

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Отмечается, что подобные объявления появились 12 декабря.

"В OLX Украина мы настроили 24 новых фильтра по ключевым словам и удалили 78 объявлений. Мониторим подобные "предложения" для деактивации, поскольку такие объявления незаконны и не отвечают правилам платформы", – отметили в компании.

Напомним, украинцы, которые получили по тысяче гривен за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка" от запуска программы уже потратили 134 миллиона гривен. Счета в банках открыли уже более 4,9 миллиона украинцев, а 4 миллиона человек зарегистрировались на получение средств.

Как получить тысячу гривен, если нет приложения "Дія"

В Офисе президента рассказали, что вакцинированные от коронавируса украинцы, которые не имеют приложении "Дія" или банковских карт, смогут получить обещанную от государства тысячу гривен чуть позже. Средства им начнут выплачивать со второго квартала или со второго полугодия 2022 года. К тому времени в государстве должен появиться механизм получения денег без приложения "Дія".

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