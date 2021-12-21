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Потратили 134 миллиона: что покупают украинцы за "ковидную" 1000 гривен

21 декабря 2021, 09:20
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На получение тысячи гривен за вакцинацию зарегистрировались уже 4 миллиона человек.

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На получение средств за вакцинацию зарегистрировались уже 4 миллиона человек / УНИАН

Украинцы, которые получили по тысяче гривен за вакцинацию в рамках программы "єПідтримка" от запуска программы уже потратили 134 миллиона гривен.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль в эфире одного из телеканалов, пишет "Урядовий портал".

Он отметил, что счета в банках открыли уже более 4,9 миллионов украинцев, а 4 миллиона человек зарегистрировались на получение средств.

По словам Шмигаля, люди тратили средства в тех сферах, которые больше всего пострадали от пандемии, в частности, они покупали книги, билеты в кинотеатры, а также билеты на поезда.

"Это уже вторая в этом году программа помощи бизнесу, который пострадал от карантинных ограничений", – добавил глава правительства.

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Шмигаль отметил, что в этом году, в том числе и благодаря программам поддержки бизнеса, в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата составляет 550 долларов.

Как получить тысячу гривен в "Дії"

  1. Сначала в приложении "Дія" нужно сгенерировать сертификат о полной вакцинации – так называемый "зеленый" сертификат.
  2. После этого нужно перейти в раздел "Услуги" и нажать пункт "єПідтримка".
  3. Из предложенного перечня нужно выбрать тот банк, через который вы хотите получить деньги.
  4. Далее приложение перенаправит вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты. Карту можно оформить бесплатно, средства поступят на нее в срок до десяти дней.

Как получить тысячу гривен, если нет приложения "Дія"

В Офисе президента рассказали, что вакцинированные от коронавируса украинцы, которые не имеют приложении "Дія" или банковских карт, смогут получить обещанную от государства тысячу гривен чуть позже. Средства им начнут выплачивать со второго квартала или со второго полугодия 2022 года. К тому времени в государстве должен появиться механизм получения денег без приложения "Дія".

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