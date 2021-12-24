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Бустерная доза вакцины продлит действие COVID-сертификата – Кузин

24 декабря 2021, 16:49
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Сейчас решается вопрос, насколько будет продлен срок действия документа после получения еще одной дозы вакцины.

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Бустер продлит действие COVID-сертификата, но пока неизвестно на какой срок / facebook/diia.gov.ru/

У людей, которые получат бустерную дозу вакцины от коронавируса, должен продлиться срок действия COVID-сертификата.

Однако пока неизвестно, на какой именно срок продлят срок действия документа. Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформу".

"Ревакцинальна доза вакцины, по логике ЕС, должна продлевать срок действия сертификата. Это сейчас предмет переговоров, как это будет отражаться в "Дії", но бустерная доза должна продлевать действие сертификата", – сказал Кузин.

Он отметил, что сегодня обсуждается вопрос, на сколько будет продлеваться срок действия сертификата о вакцинации.

Главный санврач подчеркнул, что речь идет именно о бустерной дозе. В том случае, когда человеку вколят дополнительную третью дозу, потому что он входит в категорию людей, которым это рекомендуется по медицинским показателям – то срок действующего сертификата продлеваться не будет.

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"Третья дополнительная доза вакцины против COVID-19 вводится для того, чтобы сформировался полноценный иммунный ответ. Поэтому сертификат не целесообразно продлевать, потому что, по сути, мы лишь достигаем того уровня иммунитета, который заявлен в инструкции об использовании вакцин, или во время клинических исследований", – отметил Кузин.

Читайте такжеНет смысла делать бустерную прививку, когда люди ждут первую дозу - ВОЗФинальную позицию относительно того, как будет вводиться бустерная доза, должна объявить Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации (НТГЭИ), отметил главный санитарный врач.

"Формат или модель этого "бустера" – это уже предмет более профессиональной дискуссии специалистов НТГЭИ, потому что есть несколько разных моделей, когда бустер вводится через 6 месяцев, через 28 дней, или через три месяца. Думаю, скоро мы будем иметь финальную позицию", – добавил он.

Напомним, в Украине разрешили колоть бустерную дозу медработникам и сотрудникам домов интернатного типа. О таком решении заявили в Министерстве здравоохранения.

Минцифры готовится запустить новые сертификаты для бустерной дозы

Глава Минцифры ранее заявил, что его ведомство уже ведет активную подготовку сертификатов для бустерной дозы вакцины от COVID-19.

"Мінцифри уже готовится к третьей дозы вакцины против COVID-19. Как только начнется массовая вакцинация бустера, это отразится в "Дії". Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что мы будем плодить новые сущности, вероятнее всего, просто апгрейднем текущий сертификат", − отметил Федоров.

Какой сейчас срок действия COVID-сертификатов

"Желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря Минздрав своим решением сократил этот срок.

"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для дводозних вакцин это получение двух прививок) и его срок действия составляет 365 дней.

COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае документ будет действовать в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.

Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.

В Украине хотят сократить срок действия COVID-сертификата

В Украине уже начали рассуждать о сокращении срока действия COVID-сертификата. Решение по этому поводу будут принимать после 10 января 2022 года, заявила заместитель министра здравоохранения Марию Карчевич. Срок действия сертификата может быть сокращен 365 дней до 270.

Она отметила, что чиновники обсуждали это с европейскими коллегами, и сейчас в Минздраве ожидают официального решения от стран ЕС, и его внедрения в Украине.

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