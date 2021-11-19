Украинцев ждет третья доза COVID-вакцины: Ляшко назвал главное условие

Украинцам пообещали бустерную дозу прививки от коронавируса / Reuters

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко прокомментировал перспективы введения в Украине иммунизации третьей (бустерной) дозой вакцины от коронавируса.

Как подчеркнул он в эфире 1+1, это произойдет после того, как 60% взрослого населения страны получат по крайней мере одну прививку.

Министр здравоохранения обратил внимание на то, что третья, бустерная доза вакцины от коронавируса в Украине будет.

"Приоритетом для власти и для всех сейчас должна быть вакцинация по крайней мере первыми дозами. Чем больше украинцев будут вакцинированы двумя дозами, тем будет лучше эпидситуация в стране. Мы перейдем на бустер, когда вакцинируем не менее 60% украинцев по крайней мере одной дозой", - рассказал Ляшко.

Глава Минздрава добавил, что Украина уже заключила контракты на новую поставку препаратов, но не уточнил, когда именно они поступят в страну.

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Ранее Ляшко не исключил новую вспышку заболеваемости коронавирусом.

Несмотря на то, что Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19 в пределах третьей волны, с учетом ситуации в Европе, возможна и повторная вспышка, не исключил глава Минздрава.

Коронавирус в Украине

Напомним, в Украине вчера зафиксировано 20 тыс. 050 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболели 1 тыс. 555 детей и 331 медработник. Также за минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 637 человек, скончались от осложнений болезни – 725.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 млн 304 тыс. 058 человек, выздоровели – 2 млн 726 тыс. 521, умерли – 80 тыс. 231. Медики сделали 15 млн 461 тыс. 886 ПЦР-тестирований.

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