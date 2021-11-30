"Будут действовать месяц вместо трех": Минздрав с 6 декабря "обрубит" срок работы "желтых" сертификатов

Профильный министр Виктор Ляшко отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин с 6 декабря будут заметно изменены.
В Украине с 6 декабря нынешнего года изменится срок действия "желтого" сертификата вакцинации. С этого периода он будет действительным всего месяц вместо нынешнего срока в три месяца.
Об этом заявил руководитель Министерства здравоохранения страны Виктор Ляшко во время брифинга 30 ноября.
"Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней. "Желтый" сертификат - это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19", − рассказал чиновник.
Ляшко отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин с 6 декабря будут выглядеть так:
Pfizer - 21 день,
Moderna - 28 дней,
CoronaVac - 14 дней,
AstraZeneca - 28 дней.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
По его словам, есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку. Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность.
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