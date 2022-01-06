УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Тунис, Черногория и прочие: украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира

6 января 2022, 08:56
Прослушать новость
Остановить

Во время пересечения границы с данными странами теперь можно использовать цифровой COVID-сертификат, который был получен в приложении или на портале "Дия".

Ковид-сертификат
Украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира / УНИАН

Украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса COVID-19 признали еще в шести странах мира ‒ Ливане, Черногории, Тайване, Уругвае, Тунисе и Таиланде. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Во время пересечения границы с данными странами теперь можно использовать цифровой COVID-сертификат, который был получен в приложении или на портале "Дия". Данный сертификат могут получить те, кто вакцинировался от коронавируса COVID-19 либо недавно переболел.

По состоянию на 6 января в состав доверительной сети э-здоровье Евросоюза, члены которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты (в том числе и украинские ‒ Главред), входит уже 60 стран мира. Кроме того, ожидается, что в нынешнем году перечень увеличится до 80 стран.

Читайте такжеБустерная доза вакцины продлит действие COVID-сертификата – Кузин

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться – сделать прививку двумя дозами. При этом человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки от коронавируса.

Другие новости:

viber
Тунис сертификат Черногория Таиланд новости Украины COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «Тунис, Черногория и прочие: украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенкаКалендарь крещения ребенка 2022: когда можно и когда нельзя крестить ребенка Лунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрпризЛунный гороскоп на неделю 3-9 января: Овнам – исполнение желаний, Скорпионам – деньги, Водолеям – сказочный сюрприз Гороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президентаГороскоп Зеленского на 2022 год: астролог сделал предсказание для президента Кто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возрастКто рискует остаться без пенсии в 60 лет: украинцам повышают пенсионный возраст Что будет с организмом, если каждый день есть фисташки - ответ диетологаЧто будет с организмом, если каждый день есть фисташки - ответ диетолога
09:22

В ВОЗ рассказали, при каком условии пандемия COVID-19 закончится в 2022 году

09:14

Умер "отец" Пиратов Карибского моря

08:56

Тунис, Черногория и прочие: украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира

08:49

Морозы уже на пороге: синоптик уточнила прогноз погоды на РождествоВидео

08:48

Путин боится, что за Назарбаевым начнется парад падения диктаторовмнение

Реклама
08:30

Орхидеи не замерзнут и не сгниют: как поливать тропическое растение в морозыВидео

08:14

Как узнать точный размер субсидии в Сети: детальная инструкция

07:57

В Белом доме назвали основные темы предстоящего саммита США-Россия

07:52

Гороскоп на сегодня, 6 января 2022: Тельцам – увеличение дохода, Львам – враги, Рыбам – золотой периодВидео

07:04

В Алматы военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо митингующих, началась перестрелкаВидео

06:45

Митинги в стране Казахстан расценил как вторжение из-за рубежаВидео

06:19

Ситуация "fifty-fifty": почему Казахстан утопает в протестахмнение

05:50

Как прекратить заедать стресс: достаточно выполнить всего 5 шагов

05:40

Самая вкусная закуска на Рождество Христово с рыбной начинкой: готовить всего 7 минутВидео

05:10

Невероятная польза чернослива: ученые рассказали, как нужно правильно есть сухофркурт

04:54

Диетолог объяснила, что такое личи и почему его нужно есть всем

04:40

Топ-4 продукта для похмельного завтрака - советы диетолога

04:30

Как восстановить кожу лица после зимних праздников – советы косметологаВидео

04:25

Как почистить серебряные и золотые изделия в домашних условиях: 2 простейших способа

03:37

Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022Видео

Реклама
03:35

"Черная пантера" Наоми Кэмпбелл встала на голову, раздвинув стройные ноги

02:57

Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике - ответ ученых

02:39

В "Дии" добавили функцию для борьбы с кредитными мошенниками: в Минцифре назвали детали

01:32

Что будет, если каждый день есть пиццу - ответ врача

01:26

Звезда Женского Квартала показала свои прелести в кружевном нижнем белье

01:25

Эксперт рассказала, как у диабета есть главный "ночной" симптом

00:57

У известной украинской певицы случился выкидыш

00:51

Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник и как привлечь богатствоВидео

00:04

Злата Огневич рассказала страшную историю, которая случилась с ней на Новый год

00:00

Совет ОДКБ решил направить миротворцев в КазахстанВидео

05 января, среда
23:54

Чего категорически нельзя делать при переохлаждении - ответ КомаровскогоВидео

23:27

В Алматы начинается "масштабная зачистка", людей предупреждают об опасности

23:18

Какие недорогие продукты лучше всего для похудения - комментарий эндокринолога

22:49

Врач рассказала, чем опасно для тела растительное мясо

22:42

Антитеррористическая операция в Алматы: освобожден аэропорт, погибли военныеВидео

22:39

Невероятные лайфхаки для обновления интерьера: как выбрать дешевую, но красивую мебельВидео

22:15

Названы самые опасные дни января 2022: какие знаки зодиака ждет бедаВидео

22:06

Детей будут обязательно прививать от полиомиелита - подробности МОЗВидео

21:26

В Украине начали выплачивать повышенные пенсии: кому повезлоВидео

21:22

Что нужно есть каждый день ради чистых сосудов - ответ кардиолога

Реклама
21:19

Газовый бунт: президент Казахстана взмолил о помощи к ОДКБ, куда входит РоссияВидео

20:55

Звездная украинская спортсменка случайно показала свое эротическое фото в Instagram

20:37

Невероятный успех, крепкая любовь и денежное везение: всего один знак зодиака станет самым счастливым в 2022 году

20:22

Принял роды у мамы: женщина, родившая под роддомом в Луцке, рассказала о появлении на свет 6 ребенкаВидео

20:21

В Белом доме озвучили темы, которые намерены обсудить с Россией

20:00

Одесский суд наказал обвиняемого в избиении чтением детского романаВидео

19:34

Стоит ли в 2022 году надеяться на стабильность курса гривны, доллара и евромнение

19:33

В Кременчуге захватили больницу: во время "стычек" жестоко избили местного журналиста

19:31

Настя Каменских в самолете показала пышную грудь в облегающем топе

19:16

В Казахстане по всей стране ввели режим ЧПВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять