Тунис, Черногория и прочие: украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира

Украинские COVID-сертификаты признали еще в шести странах мира / УНИАН

Украинские сертификаты о вакцинации от коронавируса COVID-19 признали еще в шести странах мира ‒ Ливане, Черногории, Тайване, Уругвае, Тунисе и Таиланде. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Во время пересечения границы с данными странами теперь можно использовать цифровой COVID-сертификат, который был получен в приложении или на портале "Дия". Данный сертификат могут получить те, кто вакцинировался от коронавируса COVID-19 либо недавно переболел.

По состоянию на 6 января в состав доверительной сети э-здоровье Евросоюза, члены которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты (в том числе и украинские ‒ Главред), входит уже 60 стран мира. Кроме того, ожидается, что в нынешнем году перечень увеличится до 80 стран.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться – сделать прививку двумя дозами. При этом человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки от коронавируса.

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