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Зеленский ответил на петицию о праве отказываться от COVID-вакцинации

30 декабря 2021, 10:42
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Президент подчеркнул, что в условиях массового распространения опасной инфекции в государстве могут делать обязательные прививки гражданам.

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Президент ответил на петицию о праве отказываться от вакцинации от коронавируса / Фото УНИАН, Getty, коллаж Главред

В случае, если возникает угроза особо опасной инфекционной болезни или ее массового распространения, могут проводиться обязательные профилактические прививки против нее.

Об этом говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на электронную петицию №22/123600-эп "Отмена принудительной вакцинации населения", которая была опубликована на сайте президента 23 сентября и набрала 25 тысяч подписей, которые нужны для рассмотрения.

Автор петиции Дмитрий Зинькевич отмечал, что не должно быть такого, что "люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы". Он призвал предоставить людям право выбирать, хотят они вакцинироваться или нет.

Владимир Зеленский в ответ на петицию подчеркнул, что, согласно украинскому законодаству, граждане должны не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан.

"При этих обстоятельствах предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные меры в порядке, установленном законами Украины", – отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что сейчас большое негативное влияние биологических факторов на население требует новых системных действий и решений.

Читайте такжеВ Минздраве назвали дату введения бустерной вакцинации в УкраинеВ то же время президент отметил, что Кабмин проверит информацию относительно возможного использования просроченных вакцин.

"Я обратился к Кабинету министров Украины с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования", – говорится в ответе президента.

Ранее Зеленский уже отвечал на подобную петицию, в которой главе государства предложили отменить карантин и "добровольно-принудительную вакцинацию" от коронавируса в Украине. Как указал гарант, предусмотрен запуск обязательных медосмотров, прививок и карантина в том случае, если на территории государства фиксируется циркуляция отдельных особо опасных заболеваний.

Главный санитарный врач Игорь Кузин ранее заявлял, что в 2022 году всем нужно будет снова вакцинироваться от коронавируса. Если человек вакцинирован от коронавируса двумя дозами, он должен через год полностью ревакцинироваться. Он уточнил, что человек может выбрать другой тип вакцины, чем тот, который использовался во время первой прививки от коронавируса.

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