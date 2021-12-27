Вакцинация 70% мирового населения: в ВОЗ назвали сценарий завершения пандемии COVID-19

Мир должен разработать эффективные лекарства для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, сказал Ханс Клюге.
Глобальная эпидемия COVID-19 в мире может закончиться тогда, когда охват вакцинацией составит 70% мирового населения. При этом нужно разработать эффективные и безопасные лекарства для лечения людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Коронавирус останется надолго, и вероятно, станет сезонной болезнью. Сочетание естественного иммунитета и обретенной после прививки защиты может стать залогом завершения пандемии. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
В интервью ТАСС он рассказал о том, что завершение пандемии коронавируса ожидается после того, как около 70% мирового населения будут вакцинированы против COVID-19. Для того чтобы ускорить окончание циркуляции вирусной инфекции также нужно разрабатывать эффективные лекарства, укреплять системы здравоохранения и готовить кадры к следующей пандемии.
Читайте такжеУкол от COVID-19 каждый год в течение многих лет: глава Pfizer назвал миру сценарий по вакцинации"Пандемия закончится, когда мы сможем охватить вакцинацией 70% мирового населения. Она завершится, когда мы сможем разработать эффективные и безопасные противовирусные препараты для лечения людей, заразившихся COVID-19. Она закончится, когда мы укрепим наши системы здравоохранения и научим наших будущих медицинских работников, как лучше подготовиться к следующей пандемии", - отметил Клюге.
По его словам, пандемия также может закончиться, когда мир выступит единым фронтом в противостоянии вызовам.
"Она закончится, когда мы перестанем реагировать на кризис как отдельные национальные государства и выступим против нее все вместе, как одна семья. Она закончится, когда все без исключения вооружатся наукой и возьмут на себя ответственность за свои действия", - считает специалист.
Также он добавил, что коронавирус может задержаться, однако, вполне возможно, что в будущем эта болезнь из пандемии превратится в эндемию. Комплекс природного иммунитета и полученной при помощи вакцины защите может поспособствовать окончательной победе над болезнью.
"COVID-19 здесь надолго и, вероятно, станет эндемическим, как грипп или четыре других коронавируса, вызывающих простуду. Мы ожидаем, что сочетание естественного и привитого иммунитета в конечном итоге поможет положить конец этой пандемии", - подчеркнул Ханс Клюге.
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Заявления ВОЗ о пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявлял, что новый штамм коронавируса Омикрон может негативно повлиять на эпидемию коронавируса. Ситуация усложняется более сильным уровнем заразности вариации вируса.
В ВОЗ полагают, что пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году. Главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан надеется, что течение болезни станет относительно легким, вследствие чего ее можно будет легко предотвратить и лечить. Специалисты организации допустили, что завершению глобальной эпидемии может поспособствовать появление вакцин второго и третьего поколений, а также инновации.
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