В Украине массово закрывают центры вакцинации

1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты.
В Украине на этой неделе перестанут работать центры вакцинации от коронавируса. Как отмечают в Минздраве, в первые дни после празднования Нового года Минздрав дает возможность отдохнуть медицинским работникам.
В оставшиеся дни пункты вакцинации будут работать по обычному расписанию.
"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", - сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге 22 декабря.
Сколько пунктов вакцинации в Украине
В Украине создали более 1,4 тысячи мобильных бригад, более 3,3 тысячи пунктов прививки и более 500 центров вакцинации, отметили в Минздраве.
Коронавирус в Украине в начале 2022 года
Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения до 7 тысяч в сутки.
По состоянию на 27 декабря вся Украина перешла в "желтую" зону карантина.
Читайте такжеВовина тысяча: куда украинцы тратят деньги за вакцинацию
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кабинет министров 22 сентября одобрил введение обязательной вакцинации от коронавируса в Украине для работников ряда профессий. Прививку должны были сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, работники местных государственных администраций.
Позже Минздрав расширил список профессий, работникам которых следует сделать прививку против COVID-19. Среди них оказались сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и люди, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Решение вступило в силу 9 декабря.
17 декабря Минздрав дополнил список организаций, представителям которых следует вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Читайте также:
- 1000 грн за вакцинацию уже продают на OLX
- 1000 за вакцинацию: когда появятся физические карточки для получения денег
- Комаровский жестко раскритиковал некоторых врачей из-за советов о вакцинации