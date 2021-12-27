В Украине массово закрывают центры вакцинации

Вакцинация / УНИАН

В Украине на этой неделе перестанут работать центры вакцинации от коронавируса. Как отмечают в Минздраве, в первые дни после празднования Нового года Минздрав дает возможность отдохнуть медицинским работникам.

В оставшиеся дни пункты вакцинации будут работать по обычному расписанию.

"1 и 2 января пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 в Украине будут закрыты", - сказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич на брифинге 22 декабря.

Сколько пунктов вакцинации в Украине

В Украине создали более 1,4 тысячи мобильных бригад, более 3,3 тысячи пунктов прививки и более 500 центров вакцинации, отметили в Минздраве.

Коронавирус в Украине в начале 2022 года

Национальная академия наук спрогнозировала развитие распространения COVID в Украине в начале 2022 года. Возможен рост случаев заражения до 7 тысяч в сутки.

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По состоянию на 27 декабря вся Украина перешла в "желтую" зону карантина.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил введение обязательной вакцинации от коронавируса в Украине для работников ряда профессий. Прививку должны были сделать работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, работники местных государственных администраций.

Позже Минздрав расширил список профессий, работникам которых следует сделать прививку против COVID-19. Среди них оказались сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти, центров социальных услуг и люди, которые работают на предприятиях критической инфраструктуры. Решение вступило в силу 9 декабря.

17 декабря Минздрав дополнил список организаций, представителям которых следует вакцинироваться от коронавируса в обязательном порядке. Это работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, местных государственных администраций и их структурных подразделений, учебных заведений, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения государственной и коммунальной собственности, а также коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

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