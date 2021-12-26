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Комаровский жестко раскритиковал некоторых врачей из-за советов о вакцинации

26 декабря 2021, 17:39

По словам педиатра, на сегодня в мире введено более 4 млрд доз вакцин от коронавируса.

Евгений Комаровский
Евгений Комаровский / скриншот с видео

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский ответил на волнующих многих вопрос относительно COVID-вакцинации.

На своем YouTube канале Комаровский рассказал, можно ли беременеть после того, как сделали прививку от коронавируса.

По словам педиатра, подобные вопросы вызывают у него шок.

"Меня ваши вопросы ужасно расстроили... Прежде всего, потому что информацию вы получили не от соседки по лавочке, не от коллеги в учительской... Вы получили информация от врача, то есть человека с дипломом о высшем медицинском образовании..." - заявил Комаровский.

Медик утверждает, что мнение его "коллеги" прямо противоположно мнению современной медицинской науки.

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На сегодня в мире введено более 4 млрд доз вакцин от коронавируса. И никакой информации о влиянии на репродуктивную функцию нет, как нет и данных, что это может повреждать плод.

"Тем не менее ваш врач позволяет себе на ровном месте запугивать женщину и давать информацию, абсолютно противоположную истине и здравому смыслу", - добавил доктор.

Он посоветовал, во-первых, поменять акушера-гинеколога, во-вторых, напомнил, что вакцинация беременных не влияет никоим образом на плод и не нарушает репродуктивную функцию.

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Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что нового штамма коронавируса Омикрон еще не было обнаружено на территории Украины. Министр здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что пока не известно, вызывает ли штамм более тяжелое течение коронавирусной болезни.

В то же время Минздрав ввел самоизоляцию для граждан при въезде в Украину из стран со вспышками Омикрона. Для путешественников, которые провели в соответствующих странах больше недели за последние четырнадцать дней, нужно будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

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