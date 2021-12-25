"Я вас жутко удивлю": доктор Комаровский раскритиковал популярный напиток, назвав ему альтернативу

Доктор Евгений Комаровский разрушил популярный миф / скриншот с видео

Доктор Евгений Комаровский раскритиковал употребление одного из самых популярных напитков, особенно среди детей, назвав правильную альтернативу такому продукту.

К педиатру обратились зрители с вопросом, с какого возраста детям можно давать фруктовые соки. На своей страничке в Instagram педиатр разъяснил некоторые нюансы.

"Вы знаете, я вас жутко удивлю, но детям не надо давать фруктовые соки. Как это не удивительно. Дело в том, что когда мы даем ребенку фруктовый сок, то он фактически получает очень сладкую водичку, где конечно же есть витамин С. При этом организм не получает огромное количество полезных веществ, которые есть именно в мякоти фруктов.", - заявил доктор.

Комаровский отметил, что ребенку лучше давать свежие фрукты или фруктовое пюре.

Читайте также"Не для наших бабушек": Комаровский рассказал о вреде капель и капсул от сердца"Фактически любой фруктовый сок - это концентрированные углеводы, сахара, с которыми потом надо что-то делать", - объяснил педиатр.

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С точки зрения здоровья кишечника, педиатр настоятельно рекомендует всегда, когда только возможно, заменять соки цельными фруктами.

"Если речь идет о маленьких детях, которые просто не могут еще есть яблоко, обсуждать такую тему, как фруктовое пюре", - говорит Комаровский.

Ранее известный доктор Евгений Комаровский откровенно ответил на вопрос о том, почему же многие люди, бросающие курить сигареты, начинают набирать вес.

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