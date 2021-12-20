Комаровский пояснил, почему те, кто бросил курить, резко толстеют

Евгений Комаровский рассказал о причинах наборах лишнего веса / скриншот с видео

Известный доктор Евгений Комаровский откровенно ответил на вопрос о том, почему же многие люди, бросающие курить сигареты, начинают набирать вес.

Евгений Олегович в выпуске Комаровости на YouTube сообщил, что есть две предпосылки набора веса при отказе от никотина.

"Активизация обмена веществ, ведь никотин его тормозит. Никотин тормозит выработку кишечного сока. Без никотина он начинает активно вырабатываться. Естественно, все время хочется жрать", - рассказал медик.

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Комаровский поведал, что новые исследования в этом вопросе показали, что появляются определенные бактерии в толстом кишечнике и они 100% влияют на аппетит.

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"Проводили опыты на мышах с никотином, когда они прекращали его получать, они активно жрали", - отметил врач.

Ранее Главред писал о том, что в Украине уже обнаружили первый случай штама Омикрон, при этом на фоне роста количества стран, где циркулирует этот очень заразный малоизученный вариант COVID, в обществе возникает "паника".

Доктор Евгений Комаровский в эфире канала Украина поделился мнением, насколько опасения оправданы.

Также детский врач назвал ряд версий - гипотез о возможных причинах появления штамма Омикрон, который отличается от других штаммов более легким течением болезни при заражении.

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