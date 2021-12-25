"Уцелеть нереально": Комаровский сравнил Омикрон с корью и заявил, что его "подцепит" весь мир

Комаровский сравнил Омикрон с корью и заявил, что его "подцепит" весь мир / коллаж Reuters, УНИАН

Коронавирус штамма Омикрон не такой тяжелый, как вариант Дельта. Но Омикрон распространяется намного быстрее всех известных штаммов коронавируса, рассказал известный врач Евгений Комаровский.

В эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" Комаровский отметил, что штаммом коронавируса Омикрон переболеет скорее всего весь мир, так как он более заразен.

"Заразность в 3-4 раза выше, чем у "Дельты", т.е. это приближается по заразности примерно к кори. Уцелеть от "Омикрона" практически нереально - никакие маски, ограничения нас не спасают. "Омикрон" придет в каждую носоглотку", - отметил специалист.

По словам Комаровского, в Вашингтонском университете дали прогноз по Омикрону и ученые считают, что в ближайшие три месяца этим штаммом заболеет такое же количество людей, сколько переболело коронавирусом за два года.

"Они ждут заболевания порядка 3 млрд людей. Он протекает легче, но количество заболевших такое, что больницы будут забиты и всем хватит поработать", - отметил врач.

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По его словам, в Южной Африке, где впервые был обнаружен Омикрон, уже заявляют о резком падении заболеваемости. И это при том, что там не было строгих локдаунов и никто особо дисциплину не соблюдал.

"Практически все жители страны имеют по большому счету антитела. Поэтому у них Омикрон сильно не разгулялся. Я вас уверяю, что найти в Украине людей, у которых нет антител, достаточно сложно, потому что все наши локдауны носили условный характер...Все, кто хотел выходить из дома, уже с коронавирусом встретились по большому счету", - считает Комаровский.

Он подчеркнул, что коронавирус в любом виде – смертельно опасное заболевание для пожилых людей. Поэтому нужно обязательно вакцинироваться и в некоторых случаях бустерная доза вакцины важна.

Ранее эксперты из Южной Африки, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса, выяснили, что симптомы заражения "Омикроном" – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.

10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.

18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.