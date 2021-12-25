"Уцелеть нереально": Комаровский сравнил Омикрон с корью и заявил, что его "подцепит" весь мир

В ближайшие три месяца штаммом Омикрон заболеет такое же количество людей, сколько переболело коронавирусом за два года.
Коронавирус штамма Омикрон не такой тяжелый, как вариант Дельта. Но Омикрон распространяется намного быстрее всех известных штаммов коронавируса, рассказал известный врач Евгений Комаровский.
В эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24" Комаровский отметил, что штаммом коронавируса Омикрон переболеет скорее всего весь мир, так как он более заразен.
"Заразность в 3-4 раза выше, чем у "Дельты", т.е. это приближается по заразности примерно к кори. Уцелеть от "Омикрона" практически нереально - никакие маски, ограничения нас не спасают. "Омикрон" придет в каждую носоглотку", - отметил специалист.
По словам Комаровского, в Вашингтонском университете дали прогноз по Омикрону и ученые считают, что в ближайшие три месяца этим штаммом заболеет такое же количество людей, сколько переболело коронавирусом за два года.
"Они ждут заболевания порядка 3 млрд людей. Он протекает легче, но количество заболевших такое, что больницы будут забиты и всем хватит поработать", - отметил врач.
По его словам, в Южной Африке, где впервые был обнаружен Омикрон, уже заявляют о резком падении заболеваемости. И это при том, что там не было строгих локдаунов и никто особо дисциплину не соблюдал.
"Практически все жители страны имеют по большому счету антитела. Поэтому у них Омикрон сильно не разгулялся. Я вас уверяю, что найти в Украине людей, у которых нет антител, достаточно сложно, потому что все наши локдауны носили условный характер...Все, кто хотел выходить из дома, уже с коронавирусом встретились по большому счету", - считает Комаровский.
Он подчеркнул, что коронавирус в любом виде – смертельно опасное заболевание для пожилых людей. Поэтому нужно обязательно вакцинироваться и в некоторых случаях бустерная доза вакцины важна.
Ранее эксперты из Южной Африки, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса, выяснили, что симптомы заражения "Омикроном" – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.
10 декабря в ВОЗ заявили, что Омикрон может оказать негативное влияние на пандемию. Однако ситуация усугубляется тем, что специалисты фиксируют увеличение заразности вируса. Также в ВОЗ отметили, что делать выводы о его легком или, наоборот, тяжелом течении еще очень рано.
18 декабря в Украине подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Уже 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил, что пациент, у которого диагностировали Омикрон, получил отрицательный ПЦР-тест.