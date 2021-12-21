В Украине уже выздоровел первый зараженный COVID-штаммом "Омикрон"

Первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса в Украине зафиксировали у молодой женщины, которая вернулась из ОАЭ.
В Украине на выходных был выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Теперь первая инфицированная украинка получила отрицательный ПЦР-тест.
Болезнь прошла почти без симптомов, рассказал во время брифинга 21 декабря главный санитарный врач Игорь Кузин.
Причину того, что болезнь прошла так легко, Кузин видит в прививке, которую женщина получила ранее.
"Относительно случая "Омикрона", обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", – рассказал он.
Первый случай "Омикрона" в Украине
О том, что "Омикрон" уже проник в Украину в Министерстве здравоохранения сообщили 18 декабря. Вирус обнаружили в образце молодой женщины, которая вернулась из ОАЭ, где имела контакт с больными COVID-19.
В Минздраве отмечали, что проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.
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