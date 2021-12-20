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Украинцам без "Дії" выплатят 1000 гривен за вакцинацию: в Офисе президента рассказали детали

20 декабря 2021, 17:49
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В ОП рассказали, когда можно будет получить 1000 гривен за вакцинацию без "Дії" / УНИАН

Вакцинированные от коронавируса украинцы, которые не имеют приложения "Дія" или банковских карточек, смогут получить обещанную от государства тысячу гривен чуть позже. Средства им начнут выплачивать со второго квартала или со второго полугодия 2022 года.

К тому времени в государстве должен появиться механизм получения денег без приложения "Дія". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма во время брифинга сегодня, 20 декабря, пишет ТСН.

Шурма отметил, что в государстве сделали ставку на цифровой канал получения этих денег, потому что он наиболее эффективный и наиболее быстрый.

"Для тех людей, которые не будут в состоянии получить средства цифровым способом или из-за отсутствия приложения "Дія", или из-за отсутствия цифрового банкинга, или из-за отсутствия пластиковых карт, будет во втором квартале или во втором полугодии 2022-го года предложен механизм получения этих средств", – рассказал заместитель руководителя Офиса президента.

Как получить 1000 грн без "Дії" что говорили об этом раньше

"Ковидную тысячу" нельзя получить наличными – только на специально сгенерированную карточку. Ранее глава государства Владимир Зеленский отмечал, что для украинцев, не имеющих смартфона или приложения "Дія", будет предусмотрена другая возможность получить деньги.

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"Мы понимаем, что смартфоны и "Дія" пока, к сожалению, есть не у каждого", – сказал президент.

Предполагалось, что будет разработан механизм для тех, кто этим приложением не пользуется. Так, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк ранее объясняла, что в Украине планируется открыть 100 офлайн-центров поддержки для оказания помощи при выплате 1000 грн за вакцинацию.

Как получить тысячу гривен в "Дії"

  1. Сначала в приложении "Дія" нужно сгенерировать сертификат о полной вакцинации – так называемый "зеленый" сертификат.
  2. После этого нужно перейти в раздел "Услуги" и нажать пункт "єПідтримка".
  3. Из предложенного перечня нужно выбрать тот банк, через который вы хотите получить деньги.
  4. Далее приложение перенаправит вас в выбранный банк для генерирования виртуальной карты. Карту можно оформить бесплатно, средства поступят на нее в срок до десяти дней.

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