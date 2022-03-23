Зеленский – самый влиятельный человек в Европе – Politico

Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии читателей Politico / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Американское издание Politico каждый год публикует список самых влиятельных людей Европы. На этот раз его возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что после нападения России он регулярно публикует видеообращения в социальных сетях о работе своего Офиса и обращается с мощными заявлениями к Конгрессу США, парламенту Британии и Бундестагу Германии с главным требованием – Украина нуждается в более серьезной поддержке Запада в борьбе с российской агрессией. Трансляция позиции Зеленского серьезно изменила характер дискуссии в европейских столицах.

Как сообщает Politico, онлайн-голосование Выбор аудитории обновило ежегодный список самых влиятельных людей Politico-28, который ранее был опубликован в декабре прошлого года. Тогда лидером стал глава правительства Италии Марио Драги. Однако на фоне военного вторжения России в Украину произошли серьезные изменения, вследствие чего читателям предложили проголосовать заново.

Указывая на лидерство Зеленского, издание пишет, что с тех пор как началась война России против Украины, глава украинского государства регулярно публикует видеообращения в социальных сетях, в которых отчитывается о работе своего Офиса.

Также американцы пишут, что внушительные выступления Зеленского на Западе несут в себе четкий сигнал – Украине нужна дополнительная помощь в борьбе с военной атакой России.

"Он также выступил с мощными видеообращениями в Конгрессе США, парламенте Великобритании и Бундестаге Германии, адаптируя каждое выступление к центральному постулату: Украина нуждается в большей поддержке Запада в ее борьбе против России", - считают в издании.

Кроме того, в Politico акцентировали внимание на том, что послание Зеленского помогло изменить характер дискуссии в столицах Европы. Случился такой разворот в государственной политике, который еще несколько месяцев назад казался немыслимым.

Один из участников опроса считает Зеленского "маяком надежды", который стремится к "миру, демократии и порядочности", в то время как Украина пытается бороться с военным вторжением российского государства.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что после прекращения боевых действий в НАТО должны сказать, может ли Украина вступить в Альянс, или такой возможности нет. Киев не принимают в блок, поскольку там боятся России. Нужно понять такую точку зрения, есть и другие страны, которые могут гарантировать безопасность украинского государства. В этой ситуации следует найти компромисс, который станет точкой для завершения войны. Вариант может стать оптимальным для всех сторон.