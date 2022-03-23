Зеленский – самый влиятельный человек в Европе – Politico

Заявления Владимира Зеленского помогли изменить ход дебатов в столицах Европы, считают читатели издания.
Американское издание Politico каждый год публикует список самых влиятельных людей Европы. На этот раз его возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Отмечается, что после нападения России он регулярно публикует видеообращения в социальных сетях о работе своего Офиса и обращается с мощными заявлениями к Конгрессу США, парламенту Британии и Бундестагу Германии с главным требованием – Украина нуждается в более серьезной поддержке Запада в борьбе с российской агрессией. Трансляция позиции Зеленского серьезно изменила характер дискуссии в европейских столицах.
Как сообщает Politico, онлайн-голосование Выбор аудитории обновило ежегодный список самых влиятельных людей Politico-28, который ранее был опубликован в декабре прошлого года. Тогда лидером стал глава правительства Италии Марио Драги. Однако на фоне военного вторжения России в Украину произошли серьезные изменения, вследствие чего читателям предложили проголосовать заново.
Указывая на лидерство Зеленского, издание пишет, что с тех пор как началась война России против Украины, глава украинского государства регулярно публикует видеообращения в социальных сетях, в которых отчитывается о работе своего Офиса.
Также американцы пишут, что внушительные выступления Зеленского на Западе несут в себе четкий сигнал – Украине нужна дополнительная помощь в борьбе с военной атакой России.
"Он также выступил с мощными видеообращениями в Конгрессе США, парламенте Великобритании и Бундестаге Германии, адаптируя каждое выступление к центральному постулату: Украина нуждается в большей поддержке Запада в ее борьбе против России", - считают в издании.
Кроме того, в Politico акцентировали внимание на том, что послание Зеленского помогло изменить характер дискуссии в столицах Европы. Случился такой разворот в государственной политике, который еще несколько месяцев назад казался немыслимым.
Один из участников опроса считает Зеленского "маяком надежды", который стремится к "миру, демократии и порядочности", в то время как Украина пытается бороться с военным вторжением российского государства.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что после прекращения боевых действий в НАТО должны сказать, может ли Украина вступить в Альянс, или такой возможности нет. Киев не принимают в блок, поскольку там боятся России. Нужно понять такую точку зрения, есть и другие страны, которые могут гарантировать безопасность украинского государства. В этой ситуации следует найти компромисс, который станет точкой для завершения войны. Вариант может стать оптимальным для всех сторон.