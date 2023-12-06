Зеленский выступит на саммите лидеров G7: названа повестка встречи

Президент Владимир Зеленский выступит на саммите лидеров стран Большой семерки 6 декабря, рассказал представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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Зеленский примет участие в начале встречи Большой семерки / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленский, Посольство США в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на онлайн-саммите G7. Лидеры собираются обсудить важные вопросы международного сообщества – войну России против Украины, ситуацию на Ближнем Востоке и искусственный интеллект. Об этом заявил представитель японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Как сообщает Kyodo, он рассказал о том, что Зеленский примет участие в саммите Большой семерки, который пройдет виртуальном формате, 6 декабря. Ожидается участие украинского гаранта в начале встречи.

По словам Мацуно, премьер Японии Фумио Кисида и другие лидеры должны обсудить ключевые вопросы международной повестки дня – войну в Украине, обстановку на Ближнем Востоке и искусственный интеллект.

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Зеленский отменил выступление в Сенате США

Украинский глава государства Владимир Зеленский отменил онлайн-брифинг для сенаторов США, сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Гарант должен был рассказать американским парламентариям о ситуации на фронте и потребностях ВСУ в оружии. Как сказал Шумер, что-то поменялось в один момент, и выступления Зеленского не состоялось.

Министр обороны Украины Рустем Умеров поделился мнением, почему Зеленский отменил выступление в Сенате. Как полагает глава военного ведомства, это может быть связано с изменениями ситуации в войне, а глава государства выступит уже при следующей возможности.

По данным The Washington Post, в среду, 6 декабря, Сенат США рассмотрит инициированный Белым домом пакет документов на 110 миллиардов долларов, который предусматривает помощь для Украины и Израиля. Скорее всего, законопроекты не будут проголосованы, поскольку демократы и республиканцы не достигли договоренностей относительно вопроса безопасности южной границы Штатов – вопрос также является частью пакета.

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