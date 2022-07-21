Путина якобы забавляет раздор в семье Медведева / Фото spletnik.ru

Жена Дмитрия Медведева - заместителя секретаря Совбеза РФ и экс-президента - завела себе фаворита. Им якобы стал Дмитрий Патрушев – министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза.

"Как докладывают Путину, у жены Медведева, той самой с которой накануне Дмитрий Анатольевич поздравлял страну с днем семьи, появился постоянный фаворит, лет на двенадцать её младше, из знаменитой династии и с перспективами большого будущего... Да, как говорят президенту злые языки, у Светланы Медведевой роман с Дмитрием Патрушевым", - сообщает российский Telegram-канал Генерал СВР.

По данным канала, этот роман Светланы Медведевой и Дмитрия Патрушева "очень забавляет Путина и очень нервирует Николая Патрушева, который категорически против новой пассии Дмитрия и требует от сына порвать отношения со Светланой Владимировной".

Ранее Telegram-канал Генерал СВР сообщал о том, что Медведеву изменяет жена. Также по данным журналистов, к концу осени 2022 года в РФ рейтинг партии Единая Россия просядет и появится запрос на нового лидера партии.

При этом не исключен вариант объявления проведения внеочередных президентских выборов, которые должны будут состояться 26 марта 2023 года. Действующий президент в них участие не примет. Однако будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Патрушева, который сейчас занимает пост министра сельского хозяйства РФ.

Военный эксперт Олег Жданов также говорил о том, что президент России Владимир Путин думает о транзите власти. В частности, согласно планам главы Кремля, пост главы государства может занять Дмитрий Патрушев, а дочь Путина Екатерина Тихонова возглавит партию Единая Россия. Сам глава Кремля станет руководителем Госсовета и останется фактическим главой государства. До своего формально ухода из власти он хотел бы воссоздать СССР в какой-либо форме, но не может этого сделать из-за Украины.

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