Оккупант Севальнев перед смертью успел рассказать жене о запланированной казни / Фото theins.ru

В России могли казнить кувалдой еще одного осужденного, которого в тюрьме завербовали на войну против Украины. Перед смертью мужчина сообщил жене, что его везут на расстрел из-за "массового дезертирства в его роте".

Осужденного Виктора Севальнева завербовали на войну против Украины в тюрьме. Он согласился пойти на фронт, поскольку на войне погиб его сын. Таким образом мужчина решил "отомстить", пишет российское издание The Insider.

Севальнева назначили в Луганской области руководить ротой оккупантов, поскольку у него был боевой опыт в войне против Чечни.

Сначала оккупанта даже наградили, однако в ноябре его рота была разгромлена. Часть захватчиков был ликвидирована, другая — сбежала с фронта.

Раненый Севальнев находился в госпитале, оттуда он сообщил жене, что его везут на расстрел свои же.

Оккупант говорил, что не так представлял себе войну и хотел вернуться обратно в колонию, однако его не отпустили. Севальнев также рассказал, что россияне для Шойгу и Путина — это "расходный материал".

"Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы у них убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им [все равно] (неценз., -ред.). Я бы хотел назад, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Я, Севальнев Виктор Анатольевич, 27 сентября 1979 года рождения. Не посылайте сюда людей, хватит. Они хотят всех убить", — это последнее сообщение, которое Севальнев передал через жену.

Через несколько дней женщине сообщили, что ее муж якобы погиб на фронте. Однако при осмотре тела представитель Минобороны РФ заметил, что у ликвидированного на голове удары, характерные для кувалды.

В ЧВК "Вагнера" открестились от убийства захватчика. Российские правозащитники считают, что Севальнев мог быть в другой частной военной компании, тоже использующей методы "вагнеровцев".

Издание отмечает, что представители ЧВК Вагнера несколько раз приезжали в ИК-3 в Калужской области, где отбывал наказание Севальнев. Именно они завербовали на войну его сына Олега, сидевшего в той же колонии.

Как сообщал Главред, в ноябре боевики ЧВК Вагнера жестоко казнили завербованного заключенного Евгения Нужина. Его убили ударами кувалдой по голове.

После того как Нужина отправили на войну, в Украине он попал в плен. Дал интервью, в котором заявил, что намерен воевать на стороне Киева против режима Путина. Убийство Нужина фактически подтвердил главарь частной военной компании Евгений Пригожин.

Позже Пригожин пытался оправдать своих наемников в убийстве бывшего заключенного Евгения Нужина. Так, "повар" Путина заявил, что Нужина якобы убили американские спецслужбы.

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