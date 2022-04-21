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Выстрел в себя: что будет означать ядерный удар России по Украине

21 апреля 2022, 15:05

Путин хоть и маньяк, но не сумасшедший, а потому вряд ли пойдет на самоуничтожение.

Путин, ядерное оружие
Владимир Путин может нанести по Украине удар тактическим ядерным оружием / Коллаж фото Reuters

Россия вновь угрожает Украине и миру применением ядерного оружия. Как уточнили эксперты, опрошенные Главредом, скорее всего, РФ может ударить по Украине (и не только) ракетами с ядерными боеголовками. Однако сделать это она может из отчаяния - когда поймет, что иначе не может справиться с сопротивлением Украины. Но тогда последствия для России и лично для Путина будут фатальными.

Крайняя мера?

Напомним, что применением Россией ядерного оружия одним из первых угрожал Владимир Путин - так, объявляя о начале наступления в Украине, он предостерег западные страны от попыток участия в войне. "Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались", - заявил Путин.

Спустя несколько дней, 27 февраля, Путин даже поручил перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы.

Все это время о вероятности применения ядерного оружия Россией говорили и на Западе, потому напряжение только нарастало. А несколько дней назад о таком развитии событий заявил и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Именно так экс-президент РФ отреагировал на сообщения северных соседей России, Швеции и Финляндии, об их возможном присоединении к НАТО.

"Никто из здравомыслящих людей не хочет повышения цен и налогов, усиления напряжённости вдоль границ, "Искандеров", гиперзвука и кораблей с ядерным оружием буквально на расстоянии вытянутой руки от собственного дома. Будем надеяться, что разум наших северных соседей всё-таки победит. Но если нет – то, как говорится, "он сам пришёл", - написал Медведев в своем Телеграм-канале, фактически поставив двум странам ультиматум.

Стоит отметить, что спустя несколько дней после начала войны в Украине Медведев уже перечислял причины, по которым Россия может применить ядерное оружие:

  • если по РФ будет нанесен ракетный удар с использованием средств ядерного поражения;
  • любое другое применение ядерного оружия против РФ или союзников;
  • посягательство на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы;
  • акт агрессии против России или ее союзников, когда под угрозой оказалось существование страны.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков все же уточнил, что именно "угроза существования России как государства" может стать причиной для применения ядерного оружия. При этом Песков не счел угрозой неблагоприятное для России развитие ситуации в Украине - по словам спикера Путина "это разные вещи".

Однако украинские власти считают иначе. В частности, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия может применить в Украине тактическое и химическое оружие.

"Считаю, что весь мир, все страны должны быть обеспокоены. Потому что... они могут это сделать. Для них человеческая жизнь - ничто. Я считаю, не надо бояться. Надо быть готовыми. Но это вопрос не для Украины, не только для Украины, но и для всего мира", - заявил президент.

Могут ударить по АЭС или частям ВСУ

Но несмотря на заверения Кремля, как утверждают эксперты, именно ядерное оружие может стать последним козырем России на украинском фронте. По словам военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, Россия может пойти на такой шаг в случае проигрыша в боях на Донбассе.

"Единственный случай, когда оно применимо - в случае, если российские вооруженные силы получат полное военное поражение на поле боя. А это может произойти уже в скором времени в ходе проведения оборонной операции Украины на Донбассе", - предположил Жданов.

По его мнению, мишенью может быть выбран один из городов Украины.

По словам эксперта, в качестве тактического ядерного оружия Россией могут быть использованы артиллерийские боеприпасы. Причем удары, по его мнению, могут наноситься по определенным городам - например, по областным центрам. "Если мы говорим о тактическом ядерном оружии, то, скорее всего, это могут быть артиллерийские боеприпасы – например, это может быть ракета типа "Точка-У",- считает военный эксперт.

В таком случае масштабы разрушений будут зависеть от прочности ядерного боезаряда. "Если это будет тактический боезаряд, то областного центра или любого другого города, если по нему решат нанести удар, не будет. А вместе с этим будет заражен радиацией большой радиус местности", - говорит Жданов.

Читайте такжеБез ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтисьСхожего мнения придерживается и директор Института Исследования Российской Агрессии Юрий Шулипа. Эксперт убежден, что Россия может нанести удар тактическим ядерным оружием малой мощности - например, ракетой класса "Калибр" или "Искандер", начиненной ядерной боеголовкой. Причем удар может не обязательно быть нанесен по украинской территории.

"Удар может быть нанесен в отношении одной из стран-членов НАТО, которые занимаются поставками вооружения в Украину. Например, на нейтральной территории в районе одной из военных баз в океане или Балтийском море. А учитывая, что Путин ненавидит Польшу и страны Балтии так же, как и Украину, вероятность того, что удар придется именно туда, очень высока", - предполагает Шулипа.

И добавляет, что Россия может нанести ракетные удары на открытой местности в районе дислокаций частей ВСУ, чтобы тем самым шантажировать и запугать Украину.

Однако, как уверяют эксперты, в сложившейся ситуации наиболее вероятен теракт на объектах ядерной и химической инфраструктуры. Разделяет такое мнение и эксперт по ядерной и радиационной безопасности, ликвидатор аварии на ЧАЭС Владимир Усатенко. Он не исключает, что целями для ядерной атаки могут стать атомные электростанции. В частности, Чернобыльская и Запорожская АЭС, где ранее уже успели побывать оккупанты.

"Атака могла готовиться в модернизированном виде - то есть вполне мог иметь место инцидент с радиоактивными отходами или отработанным ядерным топливом. Вполне возможно, что даже после ухода россияне могли оставить на станциях трекер, чтобы в определенное время сбросить туда ракеты. Однако такой сценарий возможен лишь в случае, если они хотели бы уничтожить питьевую воду для всей Украины", - считает Усатенко.

И добавляет, что это возможно только тогда, когда Россия решит, что ей не нужен Крым, ведь этой бомбы хватит, чтобы загрязнить Черное и Азовское море.

Путин может и не решиться

Как уточнил Жданов, у Путина нет никакой красной кнопки, как принято думать – у него есть только пароль для осуществления пуска. То есть самостоятельно запустить ядерное оружие он не может. "Он [Путин] отдает пароль для того, чтобы можно было активировать ядерную головную часть, ввести координаты и произвести запуск. Есть целая процедура, которая имеет предохранители на каждом этапе и если хотя бы один этап не будет выполнен, то ракета никуда не полетит", - уточняет Жданов.

Читайте такжеНачало хаоса: что будет означать ядерный удар России по УкраинеКроме того, ядерного "аргумента" может не понять и российское общество. "Подавляющее большинство россиян ненавидит Украину и желает ей поражения. Они готовы убивать украинцев, но лежа на диване – воевать в окопе они не готовы. Ведь большинство россиян воспитано на мифе, что российская армия непобедима и по своей численности является "второй армией мира". Потому, даже если Путин захочет применить ядерное оружие против Украины, он не сделает этого, потому что россияне не поймут – мол, как это, "вторая армия мира" применяет ядерное оружие в отношении безъядерной страны", - считает Шулипа и добавляет, что в этом случае для самого Путина возникает угроза, поскольку этим шагом он рискует разрушит миф о "всесильном" президенте России.

Еще одно обстоятельство, которое может сдержать Путина - ответ Запада. "Если Путин применит оружие массового поражения (именно к нему относится ядерное оружие), то возможен ответ от стран-партнеров, которые заинтересованы в том, чтобы Украина осталась не просто свободной страной, а и целостной. Кстати, Великобритания уже предупредила РФ, что в случае применения оружия массового поражения она оставляет за собой право дать жесткий ответ вместе со странами-партнерами. Кто у Британии партнеры всем известно – это, в первую очередь, страны англосаксонского клуба – США, Канада, Австралия и т.д.", - отметил Жданов.

Кроме того, в случае удара РФ и сама попадает в радиус поражения.

"Поскольку между Киевом и Москвой расстояние около 900 км, то использовать против украинской столицы стратегическое ядерное оружие равносильно выстрелу в себя, потому что Россия и другие страны в радиусе до 3000 км тоже попадут в зону радиоактивного заражения", - добавил Шулипа.

Читайте такжеКремль обделался и запаниковал: решится ли Путин применить ядерное оружиеБолее того, ядерный шантаж Путина вряд ли поддержит Китай.

"Если начнется глобальная война, то, конечно, Китай может попробовать стать субъектом и достичь своих целей - устроить нападение на Тайвань или принять участие в солидарном нападении на США или их военные базы в Тихом океане. Но такая вероятность невысока. Скорее всего, в случае ограниченного ядерного конфликта Китай воздержится от каких-либо действий", - считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

И добавляет, что Путин хоть и маньяк, но не сумасшедший, а потому вряд ли пойдет на самоуничтожение. "Он боится - это видно по бункерам, длинным столам, по непробиваемому кубу. А это означает, что еще остается что-то, что не дает ему самоуничтожиться", - резюмирует Кулик.

viber
война в Украине ядерное оружие Владимир Путин Шулипа Дмитрий Медведев Виталий Кулик
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