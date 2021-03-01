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С первым днем весны: красивые поздравления с 1 марта: открытки, гиф и слова

1 марта 2021, 11:39

Главред собрал самые яркие и солнечные поздравления с весной 2021.

Поздравления с первым днем весны красивые картинки, гиф и пожелания
Поздравления с первым днем весны – красивые картинки, гиф и пожелания

С первым днем весны красивые открытки и прикольные смешные картинки, а также поздравления с первым днем весны в прозе и стихи принято дарить друг другу 1 марта.

Ведь первый день весны по календарю – это 1 марта. Но это лишь календарная весна, а вот тепло в Украину придет еще нескоро. Синоптик спрогнозировал аномальный март в Украине: по словам народного синоптика Леонида Горбаня, весна наступит не раньше второй декады месяца. Впрочем, это не мешает радоваться новому сезону.

Главным праздником марта, несомненно, станет Международный женский день. Главред уже выяснил, как Украина отдыхает в марте 2021.

И, конечно, мы собрали самые яркие и солнечные поздравления с весной 2021.

Поздравления с первым днем весны в прозе

3 смс - 186 символов:

Поздравляем с началом весны, пусть это время станет временем перемен, светлых эмоций и свежих чувств! Желаем встретить новое время года бодрыми, активными, радостно смотрящими в будущее.

С первым днем весны гиф прикольные

***

3 смс - 145 символов:

Поздравляем Вас с наступлением самого юного, светлого и радостного времени года — весны! Пусть в Ваших душах всегда будет тепло, свет и оптимизм.

***

4 смс - 238 символов:

От всей души поздравляем Вас с началом весны! пусть отогреются сердца от зимней стужи, пусть вместе с первыми лучами солнышка в Ваш дом заглянет радость и тепло. Желаем новых впечатлений, общения с друзьями, позитива и массу удовольствия.

***

В этот первый день весны хочу пожелать всем пробуждения от грусти, пусть радость от весеннего обновления прогонит всю зимнюю усталость. Желаю всем не опоздать на праздник жизни и не пропустить все самое важное за чередой обычных дел.

***

В этот первый весенний денек тебе пожелаю успехов во всех твоих проектах. В любви, в лотерейных розыгрышах и в жизненной суете пусть встречаются только счастливые и выигрышные билетики. Пускай весна подарит головокружительное счастье и безграничное настроение. А противоположный пол утратит рассудок от твоей привлекательности!

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С первым днем весны: стихи

2 смс - 124 символа:

С праздником, с теплом и светом,

С первым от весны приветом.

Пусть все в жизни будет новым,

Радостным, уютным, очень клевым!

***

3 смс - 165 символов:

С первым днем весенним!

Зима уж позади!

Много света, радости

Пусть будет впереди!

Болезни и тревоги,

Как сосульки, тают!

Любовь, тепло и счастье

Сердца переполняют!

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***

3 смс - 192 символа:

Вот и первый день весны,

Как же долго ждали мы!

Пусть она растопит лед,

Счастье и любовь несет.

Пусть весенний этот день

Из души прогонит день.

Пусть улучшит настроение

И подарит вдохновение.

***

Сегодня началась весна

И во все двери постучала,

Природа ожила от сна

И наводить порядок стала.

Так пусть весенний Первый день

Несет покой, любовь и нежность,

Чтоб все ушли невзгоды в тень,

И только петь душе хотелось!

Красивые открытки с первым днем весны 1 марта и прикольные картинки

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