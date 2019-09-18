День HR-менеджера – поздравления и открытки прикольные и смекалистые

Поздравления с Днем HR менеджера 2019 своими словами и прикольные открытки на праздник 18 сентября подобрал Главред.
18 сентября – праздник всех охотников за умными головами – людей ловких, дипломатичных и тонких психологов. Это День HR-менеджера 2019: в Украине и в России отмечается одновременно – в каждую третью среду сентября.
Поздравления с Днем HR-менеджера в Украине принимают все менеджеры по персоналу или, по-старинке, кадровики.
Читайте такжеУкраинцы захватывают польский рынок трудаДень HR-менеджера – рождение профессии пришлось на середину XIX века, когда Европа впервые озаботилась защитой прав трудящихся на законодательном уровне. Первые законы в этом направлении защищали женщин и детей. Примерно тогда же и появились первые кадровики – секретари по благополучию (как вариант – общественные секретари). Первому "менеджеру по персоналу" вменялось в обязанность следить за условиями труда и беспокоиться за тогдашний соцпакет. Переговоры с профсоюзами, соответственно, тоже легли на их плечи.
В современном мире HR-менеджер не просто ищет новых работников, но и организует их обучение, коучинг, помогает развивать их профессиональные таланты, устраивает ивенты и отвечает за формирование корпоративной культуры в целом.
Поздравление с днем HR-менеджера в прозе
Поздравляю с Днем HR-менеджера и от всей души желаю радости и удачи на работе, правильных решений и успешного выбора, рационального распределения кадров и сил, благополучия в жизни и яркого света, личного счастья и искренней любви, хорошего настроения и достатка.
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Поздравляем с профессиональным праздником всех HR-менеджеров. На любом предприятии и в любом деле самое главное — это люди. Профессионалы, которых подбираете вы, они специалисты, которыми управляете тоже вы. Пусть же ваш труд всегда оценивается по достоинству!
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Поздравляю с Днем HR-менеджера и желаю среди людей всегда находить того самого — самого умного, талантливого и способного профессионала, самого искреннего, доброго и верного друга, самого милого, заботливого и желанного любимого человека. Желаю не ведать в жизни ошибок и с безупречным мастерством выполнять любое дело. А для этого желаю тебе удачи, уверенности и упорства.
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Поздравляю с Днем hr-менеджера! Желаю бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга! А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от счастья!
Поздравление с днем HR-менеджера в стихах
Название вашей профессии
Меняется время от времени.
Но суть остается прежней:
Работать с людьми – есть умение.
Увидеть в пришедшем изюминку,
Талант разглядеть и задатки,
Чтоб польза была для компании
И чтоб до работы был хваткий.
***
Работы не бывает мало
У менеджера по персоналу:
Подобрать и научить,
Поддержать и уличить...
Но зато его все знают
И, конечно, уважают,
Поздравляют персонально
В праздник профессиональный.
***
Диагностировать людей,
их чувствовать – совсем не просто,
но ты умеешь... И для роста
компании ты много дашь!
Мы поздравляем тех охотно,
Кто принимает на работу,
Кто знает всех наперечет
И кадрам точный ведет учет.
***
Выбирай персонал,
Будь внимателен "эйчар",
Ведь компании винты
Все тобою наняты.
Пусть не подведут тебя
Талант и эрудиция,
И сотрудники успех
Тебе приносят без помех!
***
Персоналом управлять —
Значит, очень много знать,
HR-менеджер, все можешь,
Все по полкам ты разложишь.
Ты еще и кадровик,
И работать ты привык,
Но сегодня отдыхай,
Ведь тебя мы ценим — знай,
Праздник твой не зря пришел,
Пусть все будет хорошо,
А дела идут отлично,
Будет счастье в жизни личной!
Поздравление с днем HR-менеджера короткие в смс
4 смс - 224 символа:
Поздравляем с Днем HR-менеджера! Желаем всегда и во всем находить только самые важные, самые ценные, самые нужные ресурсы. Желаем на успех работать, в свое удовольствие жить и каждый день в окружении хороших людей проводить!
***
3 смс - 189 символов:
Работы не бывает мало
У менеджера по персоналу:
Подобрать и научить,
Поддержать и уличить...
Но зато его все знают
И, конечно, уважают,
Поздравляют персонально
В праздник профессиональный.
***
Взаимодействие всех членов коллектива
во многом, друг, зависит от тебя,
ты "дирижер" людей, "художник же картины
корпоративной, и в руках твоих компании судьба...
И бонусом…
Поздравление с днем рождения HR-менеджера в прозе и стихах
Решают кадры все всегда
Их — тысячи, не сотни,
Вы знаете, что это так,
Вы — кадровый работник.
Пусть будет счастье на года,
Здоровье крепким будет,
И помните тот важный факт,
Что кадры — это люди.
***
Читайте такжеКреативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рожденияС днем рождения, дорогой наш HR-менеджер! Пусть жизнь будет полна радости, счастливых событий и удовольствия — и рано поздним вечером, и поздно ранним утром! Желаем здоровья, везения, бодрости и много поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Пусть сегодня Вам улыбается удача, сбываются все загаданные желания, пусть своей теплотой и любовью Вас согревают родные и близкие люди.
***
Менеджер наш дорогой,
Пришел сегодня праздник твой!
Всем персоналом управляешь,
Своим трудом всех вдохновляешь.
Всем коллективом уважаем,
Успехов мы во всем желаем,
Пусть каждый день, как выходной
Несет удачу и покой!
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