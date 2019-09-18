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День HR-менеджера – поздравления и открытки прикольные и смекалистые

18 сентября 2019, 06:13

Поздравления с Днем HR менеджера 2019 своими словами и прикольные открытки на праздник 18 сентября подобрал Главред.

  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети
  • День HR-менеджера – картинки Соцсети

18 сентября – праздник всех охотников за умными головами – людей ловких, дипломатичных и тонких психологов. Это День HR-менеджера 2019: в Украине и в России отмечается одновременно – в каждую третью среду сентября.

Поздравления с Днем HR-менеджера в Украине принимают все менеджеры по персоналу или, по-старинке, кадровики.

Читайте такжеУкраинцы захватывают польский рынок трудаДень HR-менеджера – рождение профессии пришлось на середину XIX века, когда Европа впервые озаботилась защитой прав трудящихся на законодательном уровне. Первые законы в этом направлении защищали женщин и детей. Примерно тогда же и появились первые кадровики – секретари по благополучию (как вариант – общественные секретари). Первому "менеджеру по персоналу" вменялось в обязанность следить за условиями труда и беспокоиться за тогдашний соцпакет. Переговоры с профсоюзами, соответственно, тоже легли на их плечи.

В современном мире HR-менеджер не просто ищет новых работников, но и организует их обучение, коучинг, помогает развивать их профессиональные таланты, устраивает ивенты и отвечает за формирование корпоративной культуры в целом.

Поздравление с днем HR-менеджера в прозе

Поздравляю с Днем HR-менеджера и от всей души желаю радости и удачи на работе, правильных решений и успешного выбора, рационального распределения кадров и сил, благополучия в жизни и яркого света, личного счастья и искренней любви, хорошего настроения и достатка.

***

Поздравляем с профессиональным праздником всех HR-менеджеров. На любом предприятии и в любом деле самое главное — это люди. Профессионалы, которых подбираете вы, они специалисты, которыми управляете тоже вы. Пусть же ваш труд всегда оценивается по достоинству!

***

Поздравляю с Днем HR-менеджера и желаю среди людей всегда находить того самого — самого умного, талантливого и способного профессионала, самого искреннего, доброго и верного друга, самого милого, заботливого и желанного любимого человека. Желаю не ведать в жизни ошибок и с безупречным мастерством выполнять любое дело. А для этого желаю тебе удачи, уверенности и упорства.

***

Поздравляю с Днем hr-менеджера! Желаю бодрости, силы, надежды, здоровья, терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, верности, восторга! А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения от счастья!

Поздравление с днем HR-менеджера в стихах

Название вашей профессии

Меняется время от времени.

Но суть остается прежней:

Работать с людьми – есть умение.

Увидеть в пришедшем изюминку,

Талант разглядеть и задатки,

Чтоб польза была для компании

И чтоб до работы был хваткий.

***

Работы не бывает мало

У менеджера по персоналу:

Подобрать и научить,

Поддержать и уличить...

Но зато его все знают

И, конечно, уважают,

Поздравляют персонально

В праздник профессиональный.

***

Диагностировать людей,

их чувствовать – совсем не просто,

но ты умеешь... И для роста

компании ты много дашь!

Мы поздравляем тех охотно,

Кто принимает на работу,

Кто знает всех наперечет

И кадрам точный ведет учет.

***

Выбирай персонал,

Будь внимателен "эйчар",

Ведь компании винты

Все тобою наняты.

Пусть не подведут тебя

Талант и эрудиция,

И сотрудники успех

Тебе приносят без помех!

***

Персоналом управлять —

Значит, очень много знать,

HR-менеджер, все можешь,

Все по полкам ты разложишь.

Ты еще и кадровик,

И работать ты привык,

Но сегодня отдыхай,

Ведь тебя мы ценим — знай,

Праздник твой не зря пришел,

Пусть все будет хорошо,

А дела идут отлично,

Будет счастье в жизни личной!

Поздравление с днем HR-менеджера короткие в смс

4 смс - 224 символа:

Поздравляем с Днем HR-менеджера! Желаем всегда и во всем находить только самые важные, самые ценные, самые нужные ресурсы. Желаем на успех работать, в свое удовольствие жить и каждый день в окружении хороших людей проводить!

***

3 смс - 189 символов:

Работы не бывает мало

У менеджера по персоналу:

Подобрать и научить,

Поддержать и уличить...

Но зато его все знают

И, конечно, уважают,

Поздравляют персонально

В праздник профессиональный.

***

Взаимодействие всех членов коллектива

во многом, друг, зависит от тебя,

ты "дирижер" людей, "художник же картины

корпоративной, и в руках твоих компании судьба...

И бонусом…

Поздравление с днем рождения HR-менеджера в прозе и стихах

Решают кадры все всегда

Их — тысячи, не сотни,

Вы знаете, что это так,

Вы — кадровый работник.

Пусть будет счастье на года,

Здоровье крепким будет,

И помните тот важный факт,

Что кадры — это люди.

***

Читайте такжеКреативные открытки и душевные поздравления: как красиво поздравить женщину с Днем рожденияС днем рождения, дорогой наш HR-менеджер! Пусть жизнь будет полна радости, счастливых событий и удовольствия — и рано поздним вечером, и поздно ранним утром! Желаем здоровья, везения, бодрости и много поводов для того, чтобы почувствовать себя счастливым человеком. Пусть сегодня Вам улыбается удача, сбываются все загаданные желания, пусть своей теплотой и любовью Вас согревают родные и близкие люди.

***

Менеджер наш дорогой,

Пришел сегодня праздник твой!

Всем персоналом управляешь,

Своим трудом всех вдохновляешь.

Всем коллективом уважаем,

Успехов мы во всем желаем,

Пусть каждый день, как выходной

Несет удачу и покой!

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