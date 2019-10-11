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С Днем девчонок 2019 – прикольные поздравления и красивые открытки

11 октября 2019, 04:49

Открытки с Днем девочек и добрые пожелания на словах подобрал Главред на их праздник 11 октября.

  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети
  • Открытки с Днем девочек – картинки Соцсети

11 октября – праздник всех девчонок. В эту пятницу нас ждет День девочек.

Международный день девочек (некоторые зовут его Всемирный день девочек) подарило нам ООН восемь лет назад (а впервые отменили его в 2012 году). Так что праздник это совсем молодой – еще с детскими косичками, забавными бантиками и куколками.

Этот праздник должен напомнить всем странам, что рожать девочек – не стыдно, и они должны быть не менее желанны, чем мальчики (это большая проблема в Азии), что девчонки – умницы, у которых есть право на образование, заботы. Есть право не быть отданной замуж до 18 лет (проблема Африки, Южной Азии и Латинской Америки). И о многих иных правах.

Тема Дня девочек в 2019 году звучит так: "Сильная девочка: неграмотна и неудержима".

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День девочек: поздравления

Каждой девочке желаю исполнения мечты! Чтобы радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не дают унывать даже в самый хмурый день!

***

Вы нежные лепестки красив цветов,

Сегодня праздничный гимн вам поём,

Всех девочек искренне поздравляем,

Детства беззаботного от души желаем.

Пусть самая яркая звезда,

Всегда ваш путь освещает,

Пускай судьба вас наградит сполна,

Пусть птица счастья к вам прилетает.

***

4 смс - 201 символ:

Девочки, оденем юбки,

Это сделать нам не лень,

Мы накрасим в красный губки

В наш международный день!

Сходят пусть с ума мужчины,

Потеряют свой покой,

Поздравлять есть нас причина,

И дотронуться рукой!

***

В самое сердце октября ударил самый добрый праздник в мире – Международный день девочек. И я от всей души в этот день хочу поздравить наших маленьких волшебниц. Пусть ваши крестные-феи подарят вам волшебную сказку детства и украсят вашу жизнь разноцветными шарами. Порадуйтесь своей сказке, я надеюсь, она для вас никогда не закончится.

***

Поздравим прекрасных,

Желая добра.

Дней много ясных,

Будет не зря.

Не плачьте, красивые,

Вы никогда,

Пусть глазки сверкают —

Словно звезда.

***

3 смс - 185 символов:

Быть девочкой прекрасно!

Девчонки, вы согласны?!

Ведь все мы так красивы

И слабость — наша сила!

В душе пусть доброта

У вас царит всегда!

Купайтесь в счастье вечно

И будьте безупречны!

***

Вас, мои хорошие девочки, хочу сегодня я поздравить. Пусть Международный день девочек принесет вам самое лучшее и доброе, что есть на свете. Пусть в ваших маленьких глазках зажжется настоящий огонек любви и счастья. Желаю вам познать это искреннее чувство и вдоволь насладиться им.

Открытки с Днем девочек: гифки

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