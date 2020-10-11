С Днем девочек – поздравления в прозе, картинки и стихи девочкам

Поздравления с Днем девочек – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки с Днем девчонок – в материале Главреда.
На День девочек поздравления и открытки девчонкам дарят 11 октября. Так что День девочек 2020 выпал на воскресенье.
Международный день девочек (еще говорят: Всемирный день девочек) празднуют с 2012 года. Так что Поздравления с Днем девочек привыкли дарить еще не все: кое-где этот праздник отмечают совсем недавно. К примеру, День девочек в Украине проигрывает по популярности знаменитому 8 Марта – Международный женский день отмечают намного активнее. А на День девушек в России просто картинки дарят чаще, чем поздравления в прозе или стихах.
Тем временем Главред подобрал лучшие поздравления с Днем девочек – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки с Днем девчонок – на любой вкус.
З Днем дівчаток – привітання українською мовою
День девочек – поздравления в прозе, стихах и смс с Днем девочек
В Международный день девочек я желаю всем девочкам в мире расти в счастливых семьях, которые воспитают их такими же счастливыми людьми! Пускай каждая девочка растет благовоспитанной красавицей и умницей! Желаю милым девочкам прекрасного детства, море радости и исполнения заветных желаний!
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У девочек сегодня праздник,
Знает каждый одноклассник.
Что девочек нужно беречь и любить,
Без них очень сложно будет всем жить.
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С Международным днем девочек! Желаю тебе блеска счастливых глаз, задорного смеха и игривых улыбок!
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С днем девочек от сердца нынче
Спешу тебя поздравить я.
Всегда девчонкой будь отличной,
Я очень рад, что мы друзья!
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Сегодня День девочек и я хочу поздравить с праздником всех девчонок нашей прекрасной планеты. Пусть они искренне возрадуются этому празднику и отметят этот день так, чтобы запомнилось на всю жизнь. А от себя я со всей искренностью хочу пожелать только добра. Пусть их жизнь будет шоколадной.
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Маленькие феи, радость пап и мам,
Много счастья и добра дарите вы нам!
С праздником девочек мы поздравляем,
Красавицами, умницами стать желаем!
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День девочек сегодня отмечаем,
И так как ты это одна из них,
То мы тебе сегодня посвящаем,
Это маленький, но душевный стих,
В котором пожелания такие,
Пусть все мальчишки будут без ума,
Смотришь в глаза твои бездонные большие,
И хочешь ангелом назвать сразу тебя!
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С Международным днем девочек я поздравляю всех девчушек нашей страны! Желаю вам подольше оставаться непосредственными, немного наивными, по-детски нерасторопными и безгранично счастливыми!
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Всем девочкам сегодня поздравления
Я отправляю лучшие свои.
Нет, празднуют они не День Рождения.
Международный День сейчас у них.
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С Международным днем девчонок
Я поздравляю Вас, любимый мои.
Пусть будет мир ваш очень звонок,
Наполнен счастья и любви.
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С Днем девочек! Счастья, смеха, любви, удовольствий, путешествий, здоровья вам! Сияйте, как звезды, и идите по жизни с гордо поднятой головой и довольной улыбкой!