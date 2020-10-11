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С Днем девочек – поздравления в прозе, картинки и стихи девочкам

11 октября 2020, 06:19

Поздравления с Днем девочек – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки с Днем девчонок – в материале Главреда.

День девочек - поздравления и красивые открытки с Днем девочек
День девочек - поздравления и красивые открытки с Днем девочек

На День девочек поздравления и открытки девчонкам дарят 11 октября. Так что День девочек 2020 выпал на воскресенье.

Международный день девочек (еще говорят: Всемирный день девочек) празднуют с 2012 года. Так что Поздравления с Днем девочек привыкли дарить еще не все: кое-где этот праздник отмечают совсем недавно. К примеру, День девочек в Украине проигрывает по популярности знаменитому 8 Марта – Международный женский день отмечают намного активнее. А на День девушек в России просто картинки дарят чаще, чем поздравления в прозе или стихах.

Тем временем Главред подобрал лучшие поздравления с Днем девочек – своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс, красивые картинки и гифки с Днем девчонок – на любой вкус.

З Днем дівчаток – привітання українською мовою

День девочек – поздравления в прозе, стихах и смс с Днем девочек

В Международный день девочек я желаю всем девочкам в мире расти в счастливых семьях, которые воспитают их такими же счастливыми людьми! Пускай каждая девочка растет благовоспитанной красавицей и умницей! Желаю милым девочкам прекрасного детства, море радости и исполнения заветных желаний!

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***

У девочек сегодня праздник,

Знает каждый одноклассник.

Что девочек нужно беречь и любить,

Без них очень сложно будет всем жить.

***

С Международным днем девочек! Желаю тебе блеска счастливых глаз, задорного смеха и игривых улыбок!

***

С днем девочек от сердца нынче

Спешу тебя поздравить я.

Всегда девчонкой будь отличной,

Я очень рад, что мы друзья!

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***

Сегодня День девочек и я хочу поздравить с праздником всех девчонок нашей прекрасной планеты. Пусть они искренне возрадуются этому празднику и отметят этот день так, чтобы запомнилось на всю жизнь. А от себя я со всей искренностью хочу пожелать только добра. Пусть их жизнь будет шоколадной.

***

Маленькие феи, радость пап и мам,

Много счастья и добра дарите вы нам!

С праздником девочек мы поздравляем,

Красавицами, умницами стать желаем!

***

День девочек сегодня отмечаем,

И так как ты это одна из них,

То мы тебе сегодня посвящаем,

Это маленький, но душевный стих,

В котором пожелания такие,

Пусть все мальчишки будут без ума,

Смотришь в глаза твои бездонные большие,

И хочешь ангелом назвать сразу тебя!

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***

С Международным днем девочек я поздравляю всех девчушек нашей страны! Желаю вам подольше оставаться непосредственными, немного наивными, по-детски нерасторопными и безгранично счастливыми!

***

Всем девочкам сегодня поздравления

Я отправляю лучшие свои.

Нет, празднуют они не День Рождения.

Международный День сейчас у них.

***

С Международным днем девчонок

Я поздравляю Вас, любимый мои.

Пусть будет мир ваш очень звонок,

Наполнен счастья и любви.

***

С Днем девочек! Счастья, смеха, любви, удовольствий, путешествий, здоровья вам! Сияйте, как звезды, и идите по жизни с гордо поднятой головой и довольной улыбкой!

День девочек – открытки и картинки

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