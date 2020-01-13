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І в гаманець, і на удачу: як щедрувати й посівати на свята 13 і 14 січня

13 января 2020, 06:30

Найкращі привітання на Щедрий вечір та посевалки українські й російські зі Старим Новим роком підібрав Главред на ці чудові душевні свята.

Віншування на Щедрий вечір та посівалки українською мовою та російською патріотичні й красиві
Віншування на Щедрий вечір та посівалки українською мовою та російською патріотичні й красиві / 1zoom.ru

13 січня – свято щедре та по-старому нове. Й воно плавно перетікає у свято 14 січня. Отаке собі здвоєне свято.

У ніч з 13 на 14 січня багато православних святкує Старий Новий рік. Яке в Україні ще називають свято Василя і Маланки. Це вечір, коли щедрують. Віншування на Щедрий вечір мають принести у дім гроші та добру вдачу. Тож відмовляти щедрувальникам ніяк неможна.

А вже зранку 14 січня – на свято Василя – починає гучно лунати: Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Це час, коли щедрівки змінюють на посівалки.

Найкращі привітання на Щедрий вечір та посевалки українські й російські підібрав Главред на ці чудові душевні свята.

А що неможна робити цього дня – читайте у наших матеріалах 13 января – какой сегодня праздник: что делать в Щедрый вечер, приметы та День Святого Василя або Старий Новий рік – як відзначають свято.

Читайте такжеОберег на целый год и прибавка в кошелек: веселые и прикольные щедривки для взрослых и детей

Віншування на Щедрий вечір

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші,то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Дозвольте щедрувати!

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

***

Ой там за горою, та за кам’яною.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Там пан Володимир коника сідлає.

Коника сідлає, на гору вступає.

Щедрий вечір, добрий вечір!

На гору вступає, до царя стріляє.

Ой винесли йому полумисок срібла.

Щедрий вечір, добрий вечір!

А він на той дар ані не дивився.

Ой винесли йому полумисок злота.

А він на той дар ані подивився.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Принесли до нього третій подарунок.

А у тім дарунку там була царівна.

А він на той дар пильно подивився,

І шапочку зняв, низенько вклонився.

Щедрий вечір, добрий вечір!

Посівалки українською мовою

Сію, сію, посіваю

З Новим роком всіх вітаю!

Щоб Вам весело жилося,

Щоб задумане збулося,

Щоб ніколи не хворіли,

Щоб нічого не боліло,

Щоб у праці все горіло

Та й в кишені шелестіло!

Щоб, як квіти, Ви цвіли

Та сто років прожили!

***

Сію, сію, посіваю,

з Новим роком Вас вітаю

На щастя, на здоров’я, на Новий рік!

Щоб краще родило як уторік.

Жито, пшениця,

горох, сочевиця

Коноплі до стелі,

а льон по коліна

Щоб хрещена голівка не боліла!

***

Сію, сію, посіваю,

з Новим роком вас вітаю!

Щоб ви, пане господарю,

були такі чисті,

як наші святки пречисті.

Щоб були такі красні,

як наше сонце ясне!

Щоб були такі величні,

як наш хліб пшеничний!

Посевалки 2020 на русском языке

Посевалки на Новый год:

Сеем, веем, посеваем,

С Новым годом поздравляем!

Хоть и Старый Новый Год –

Все равно добро несет!

Мы желаем по старинке

Плодовитости – скотинке,

Теплой будки – собачонку,

Блюдца молока – котенку,

Горсть пшеницы – петушку,

Девку красную – дружку,

Деток малых – папе с мамой,

Бабушке – внучаток малых!

***

Засевалка:

Засеваем, засеваем!

С Рождеством вас поздравляем!

Открывайте сундучок,

доставайте пятачок!

***

Сею, вею, повеваю,

С Новым годом поздравляю!

Новый год уже прошел,

Дайте гривну, я пошел!

Посевалки слушать онлайн

 

Щедрый вечер Щедрик Старый Новый год посевает щедрівки Щедрий вечір
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